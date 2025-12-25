Из-за последствий российских атак свет будут выключать в большинстве регионов.

В пятницу, 26 декабря, в большинстве регионов Украины энергетики будут применять графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщило Укрэнерго.

"Причина введения мер ограничения - последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", - пояснили в ведомстве.

В то же время там предупредили, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому время и объем применения отключений по конкретному адресу рекомендуют узнавать на официальных страницах облэнерго в каждом регионе.

"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - призвали энергетики.

Российские атаки на энергосистему Украины

Как сообщал ранее УНИАН, Россия на Рождество оставила частично без света четыре области Украины. По словам государственного секретаря Министерства энергетики Сергея Суярко, в рождественскую ночь враг атаковал украинскую энергетику, в результате чего есть обесточенные потребители на Черниговщине, Сумщине, Днепропетровщине, Харьковщине. Также он отметил, что из-за последствий предыдущих российских обстрелов остаются обесточены потребители и в Одесской области.

Накануне Россия частично оставила без света 5 областей. Ночью 24 декабря враг терроризировал энергетическую инфраструктуру, и как результат - появились новые обесточивания в Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях.

23 декабря Россия почти полностью лишила электроэнергии три области Украины. По состоянию на утро почти полностью были обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. По словам исполняющего обязанности министра энергетики Украины Артема Некрасова, российские дроны и ракеты также частично оставили без света население в Винницкой, Черниговской, Житомирской областях, а также в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

