Кроме Ривненской, Тернопольской и Хмельницкой областей, частично обесточены шесть украинских регионов.

Российские войска в девятый раз с начала 2025 года массированно атаковали энергосистему Украины, почти полностью оставив без света три области.

Об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности министра энергетики Украины Артем Некрасов.

"По состоянию на утро почти полностью обесточены потребители в Ривненской, Тернопольской и Хмельницкой областях", - отметил исполняющий обязанности министра.

Видео дня

Он добавил, что российские дроны и ракеты также частично оставили без света население в Винницкой, Черниговской, Житомирской областях, а также в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях

"Аварийно-восстановительные работы будут начаты как только это позволит ситуация с безопасностью",- подчеркнул Некрасов.

Исполняющий обязанности министра также проинформировал, что в Одесской области продолжается ликвидация нескольких подряд массированных ударов по энергетической инфраструктуре региона. По словам Некрасова, из-за последствий вражеских обстрелов значительное количество потребителей в регионе остается без света.

Атака РФ на энергосистему Украины - последние новости

23 декабря Россия в очередной раз массированно атаковала энергосистему Украины. По словам президента Украины Владимира Зеленского, во время сегодняшнего обстрела РФ применила десятки ракет и более 650 дронов. В результате атаки есть пострадавшие. Повреждены жилые дома, гражданские частные предприятия.

Ранее энергетический эксперт, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко прогнозировал, что в среднем украинцы всю зиму будут сидеть с отключениями объемом от 2 до 4 очередей.

Тяжелее всего, по его прогнозам, будет потребителям в прифронтовых и приграничных регионах и Киеве, тогда как в западных областях отключений почти не будет.

Особенно тяжелой сейчас является ситуация в Одесской области. По словам эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, Одесская область оказалась в шаге от постоянного "полублэкаута" из-за вражеских обстрелов.

Вас также могут заинтересовать новости: