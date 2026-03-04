В Украине в четверг будут отключать свет: графики на 5 марта

Причиной введения ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

В четверг, 5 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений света.

Как сообщили в НЭК "Укрэнерго", для промышленных потребителей будут применены графики ограничения мощности.

"Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по конкретному адресу следует узнавать на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

График отключений – Днепропетровская область

ДТЭК обнародовал график отключений для Днепропетровской области. 5 марта в регионе будут применяться почасовые отключения света во всех очередях потребителей. Согласно приведенной информации, отключения будут происходить от одного до двух раз в сутки.

График отключения света – Киевская область

ДТЭК обнародовал график отключений для Киевской области. 5 марта в регионе будут применяться почасовые отключения в большинстве очередей потребителей. Согласно приведенной информации, отключения будут происходить от одного до двух раз в сутки.

Ситуация в энергетике – последние новости

Ранее стало известно, что дефицит электроэнергии в украинской энергосистеме удалось существенно уменьшить: если зимой недостаток достигал 5–6 ГВт, то сейчас он сокращен примерно до 1 ГВт.

Первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль отметил, что летом ситуация в отрасли будет зависеть от масштабов и эффективности российских атак на энергетическую инфраструктуру, уровня защиты объектов, а также темпов развития распределенной генерации.

В то же время народный депутат, член энергетического комитета Верховной Рады Украины Сергей Нагорняк предположил, что Россия может попытаться оставить без централизованного водоснабжения такие города, как Киев, Днепр, Одесса и Харьков.

Он подчеркнул, что семьям стоит заранее подготовиться к возможным рискам и позаботиться о запасах питьевой и технической воды.

