Германия и Канада понимают, что Россия сократила поставки газа не из-за технических проблем, поэтому хотят лишить ее этой отговорки.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины Канада договорилась с Германией о возвращении турбины Siemens для "Северного потока".

Об этом сообщает канадское издание The Globe and Mail.

Как сообщает Reuters, турбину отправят с завода в Монреале в Германию, а она передаст ее "Газпрому". Это необходимо, чтобы Канада не нарушила свои санкции против России.

Как пишет издание, Германия и Канада понимают, что Россия сократила поставки газа не из-за технических проблем, поэтому хотят лишить ее этой отговорки.

Также отмечается, что Германия готова пойти на такой шаг, надеясь, что ответ "Газпром" увеличит поставки.

Война в Украине и "Северный поток":

22 февраля 2022 года федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток-2". По его словам, это ответ на решение России о признании независимости "ЛНР" и "ДНР".

В тот же день немецкий Фонд защиты климата и окружающей среды отказался поддерживать российский газопровод "Северный поток-2". Его создали для обхода санкций США, чтобы завершить строительство.

23 февраля Соединенные Штаты Америки ввели санкции против оператора "Северного потока-2" в ответ на признание Россией террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины.

1 марта оператор "Северного потока-2" обанкротился в связи с введенными западными санкциями в отношении России из-за ее агрессии против Украины. Банкротство подтвердили в правительстве швейцарского кантона Цуг, где был зарегистрирован Nord Stream 2 AG.

В марте 2022 года Оператор ГТС Украины призвал Европу уменьшить поставки газа через "Северный поток-1" для соответствующего перераспределения газовых маршрутов и максимальной загрузки украинской ГТС.

Европейские операторы ГТС поддержали позицию Украины и согласились способствовать усилению энергетической безопасности региона.

27 марта 2022 года Украина обратилась к Германии с просьбой остановить "Северный поток-1".

18 апреля 2022 года главу одной из земель Германии уличили в сговоре с россиянами по "Северному потоку-2"

20 июня 2022 года Песков заявил Россия готова поставлять газ по "Северному потоку" в полном объеме, но для этого Европа должна вернуть отремонтированные турбины.

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