Правительство Германии ударило по российскому газопроводу после признания Путиным боевиков в ОРДЛО.

Федеральное правительство Германии остановило процесс сертификации российского газопровода "Северный поток-2" после признания Россией террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Об этом пишет Bild со ссылкой на источники в правительстве.

"На фоне эскалации российско-украинского конфликта правительство Германии останавливает процесс сертификации российского газопровода" Северный поток-2"", - пишет издание.

Новость о прекращении процесса сертификации газопровода Путина также подтвердил канцлер Олаф Шольц. Он объяснил, что обратился к Федеральному министерству экономики с просьбой принять необходимые административные меры, чтобы сертификация газопровода остановилась.

"А без этой сертификации "Северный поток-2" запустить не смогут", - отметил Шольц.

"Газопровод Путин": что известно о "Северном потоке-2"

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Оператором газопровода является компания Nord Stream 2 AG, 100% акций которой принадлежат "Газпрому".

10 сентября 2021 года в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

Для запуска "Северного потока-2" необходима его сертификация немецкими органами. Эту процедуру несколько раз приостанавливали и возобновляли. После сертификации немецкими органами разрешение на эксплуатацию должна дать Еврокомиссия. Без одобрения со стороны ЕК газопровод не может быть запущен.

Признание Путиным "ЛДНР"

Вечером, 21 февраля, российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы".

Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

Того же дня Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Журналисты заметили колонны тяжелой техники, двигавшиеся по дорогам оккупированных городов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактическом выходе из "Минска".

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Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних. Кроме того, тысячи жителей оккупированного регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.

Продолжается и эскалация на передовой. За последние сутки в зоне ООС было ранены 12 бойцов, шестеро получили боевые травмы; двое военных, к сожалению, погибли.

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