Все деловые операции фонда с российским проектом были приостановлены вчера.

Немецкий Фонд защиты климата и окружающей среды (Stiftung Klima - und Umweltschutz MV) отказался поддерживать российский газопровод "Северный поток-2". Его создали для обхода санкций США, чтобы завершить строительство.

Об этом пишет NDR со ссылкой на главу фонда и бывшего премьер-министра земли Мекленбург-Передняя Померания Эрвина Зеллеринга.

Он заявил, что организация не будет поддерживать "Северный поток-2" после прекращения его сертификации.

"Совет директоров согласился, что теперь мы должны принять во внимание это развитие событий и что мы, как фонд, больше не связаны мандатом, который парламент земли дал нам в прямо оговоренном уставом пункте, что, несмотря на санкции США, хотят внести свой вклад в завершение строительства трубопровода", - отметил он.

Зеллеринга подчеркнул, что все деловые операции фонда с российским проектом были приостановлены вчера.

Между тем CNN со ссылкой на источники сообщает, что США готовятся объявить санкции против компании-оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток-2". По его словам, это ответ на решение России о признании независимости "ЛНР" и "ДНР".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает международных партнеров применить больше санкций против Российской Федерации после остановки сертификации газопровода.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что санкции против России должны содержать полную остановку "Северного потока-2".

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