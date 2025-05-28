По данным источников, действующего руководителя активно "сбивают" последние несколько недель.

Госкомпания "Укргидроэнерго", которая владеет всеми крупными гидроэлектростанциями Украины, вскоре может получить нового руководителя. Многолетний директор компании Игорь Сирота в ближайшее время может быть уволен, сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источники в правительстве и в одной из государственных компаний.

Так, по словам собеседников издания, Сироту активно "сбивают" последние несколько недель. "В итоге он решил уйти сам и в ближайшее время должен написать заявление по "собственному желанию". В среду его должен рассмотреть наблюдательный совет компании, который и примет финальное решение. С вероятностью 99% он будет уволен", - сказал источник.

В то же время, добавил собеседник, "на место гендиректора компании планируют назначить человека из орбиты министра энергетики Германа Галущенко".

Видео дня

Отмечается, что Сирота пришел в компанию в марте 2010 года на должность первого заместителя председателя правления, а в 2011 году был назначен генеральным директором "Укргидроэнерго".

Также отмечается, что за последние несколько лет министр энергетики через назначение лояльных к себе людей получил фактический контроль над ключевыми энергетическими компаниями и ведомствами.

Среди них - "Энергоатом", Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ГарПок, "Оператор рынка", Центрэнерго, Госатомрегулирование, Госэнергонадзор, государственные шахты и облэнерго.

Отмечается, что сейчас идет отбор руководителей "Укрэнерго" и "Оператора ГТС", а также трех новых членов энергетического регулятора.

Скандалы с Сиротой

Как сообщал УНИАН, СМИ выяснили, что дочь Игоря Сироты - певица Роксолана Сирота (Roxolana) - является невесткой Юрия Бойко, бывшего лидера ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Сама певица, которой приписывают брак с сыном Бойко, отметила, что не делает из своей личной жизни тайну, но не рассказывает о муже из уважения к нему. Он, по словам певицы, избегает публичности. Таким образом, Роксолана не опровергла, но и не подтвердила слухи. Впрочем, она добавила, что ее сердце занято уже много лет.

Вас также могут заинтересовать новости: