Кефир имеет более жидкую консистенцию, чем йогурт, поэтому его часто используют в качестве напитка.

В кефире много пробиотиков и необходимых питательных веществ, а они отвечают за многочисленные преимущества продукта - от здоровья кишечника до поддержания мышц. Кефир лучше йогурта, к тому же он универсален на кухне.

Издание Martha Stewart узнало у экспертов, чем полезен этот напиток для организма.

Что такое кефир

Кефир - это кисломолочный напиток, приготовленный путем добавления колоний живых дрожжей и бактерий в молоко и брожения. В результате молоко густеет, приобретая консистенцию, похожую на жидкий йогурт. Оно также приобретает слегка терпкий вкус, как и другие ферментированные продукты. Часто кефир пьют в чистом виде, но в него можно добавить подсластители или фрукты, например, черника или клубника.

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Что если каждый день пить кефир

Улучшает здоровье кишечника

Употребление кефира - один из лучших способов поддержать микробиом кишечника, то есть бактерии в кишечнике. Напиток богат пробиотиками, или "хорошими" бактериями, которые подавляют вредные бактерии, тем самым поддерживая баланс микробиома.

"Если говорить точнее, кефир содержит более 30 различных штаммов пробиотиков, значительно больше, чем обычный йогурт", - объясняет дипломированный диетолог Элизабет ДеРобертис.

По ее словам, эти живые культуры помогают пищеварению, уменьшают вздутие живота и поддерживают регулярность пищеварения, особенно после приема антибиотиков или расстройства желудочно-кишечного тракта.

Снижает воспаление

Поскольку пробиотики в кефире поддерживают кишечник, они также снижают воспаление. По словам ДеРобертис, это связано со способностью пробиотиков успокаивать гиперактивные иммунные сигналы в кишечнике, помогая регулировать воспалительную реакцию организма. Это может быть полезно для облегчения воспалительных состояний, включая легкие желудочно-кишечные расстройства.

Помогает здоровью костей

Кефир содержит кальций, магний и витамин K2, а также витамин D в обогащенных вариантах, делится ДеРобертис. Эти питательные вещества необходимы для прочности и плотности костей, которые уменьшаются с возрастом.

"Кальций и витамин D работают вместе, улучшая усвоение и минерализацию костей, а K2 помогает направить кальций в кости", - объясняет она.

Поддерживает иммунную функцию

По словам ДеРобертис, пробиотики, содержащиеся в кефире, также способствуют укреплению иммунной системы. По ее словам, они стимулируют иммунные ткани в кишечнике, где начинается большая часть иммунной активности организма.

"Кефир содержит витамины группы В и цинк, которые помогают укрепить иммунный ответ и повысить устойчивость к повседневным инфекциям", - объясняет ДеРобертис.

Поддерживает мышцы

"Кефир содержит полноценный белок, включая все незаменимые аминокислоты, что помогает сохранить мышечную массу", - делится ДеРобертис.

Это особенно важно, ведь с возрастом мы теряем мышечную массу.

Как лучше всего хранить кефир

Открыв бутылку кефира, храните ее в холодильнике и употребите в течение двух недель, говорит Кэрри Смит, шеф-инструктор Института кулинарного образования в Лос-Анджелесе. Как ферментированный напиток, он не обязательно "испортится", но терпкий вкус усилится, если хранить его слишком долго, отмечает Смит.

Ранее УНИАН назвал 9 причин добавить кефир в свой рацион уже сегодня.

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