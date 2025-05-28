Музыканты уже не впервые выражают поддержку украинцам.

Известная американская рок-группа Imagine Dragons недавно выступила в Италии в рамках своего международного тура. Прямо во время концерта в Милане лидер коллектива Дэн Рейнольдс поднял флаг Украины.

Во время исполнения песни "Believer" певец взял желто-голубой флаг и прошелся с ним по сцене. Таким образом, музыканты в очередной раз продемонстрировали свою поддержку Украине.

Что известно о Imagine Dragons и их позиции относительно войны

В состав группы Imagine Dragons входят вокалист Дэн Рейнольдс, гитарист Уэйн Сермон, басист и клавишник Бен МакКи и Дэн Платцман на ударных. Музыканты получили много престижных наград за свое творчество, в частности, трижды "American Music Award", пять раз "Billboard Music Awards", одну награду "Грэмми" и одну "World Music Award".

Участники коллектива неоднократно поддерживали украинцев в борьбе с российской агрессией. На своих выступлениях по всему миру Imagine Dragons призывают прекратить войну в Украине. Например, Дэн выходил не только с украинским флагом на сцену, но и с плакатом в желто-голубых цветах.

К слову, известная группа также привлекает к съемкам в своих клипах украинцев. Например, 14-летний парень из Николаевской области стал главным героем видео на песню "Crushed".

Напомним, ранее Imagine Dragons записали обращение к пассажирам специального украинского самолета.

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