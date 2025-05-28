Президент заверил, что партнеры обеспечили поставки ракет для этих систем противовоздушной обороны.

Системы Patriot отрабатывают по самым тяжелым целям в небе над Украиной. Ракеты для них есть, партнеры с этим помогают.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на встрече с журналистами, которая состоялась 27 мая.

"Ракеты для "Петриотов" мы используем, как и использовали, осторожно. Работаем по самым сложным ракетам, по баллистике, по крылатым ракетам. Ракеты есть у нас. Есть партнеры, которые помогают", - сказал президент.

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Зеленский добавил, что Украина и партнеры приближаются к некоторым решениям по дополнительным системам. Впрочем, деталей президент пока не раскрыл.

Относительно финансирования украинской оборонной промышленности партнерами Зеленский отметил, что Украина имеет двусторонние договоры о гарантиях безопасности.

"Там были очень важные вещи. Мы закрепили ежегодные финансирования. Я считаю, что в этом году это нам просто сохранило много всего. И военным очень помогло. Потому что у нас были закреплены миллиарды долларов или евро. Где-то реальная сумма была более 20 миллиардов. Это были серьезные наработки. Классно, что они работают, что не надо одной стране решения других о выделении денег, когда кто-то может заблокировать и тому подобное. То есть мы на двустороннем уровне работаем. Например, только Германия и Норвегия - это 14 миллиардов. Серьезные шаги. Но некоторые деньги этих стран направлены на их собственное производство. И это нормально, это правильно", - добавил президент.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина имеет "несколько шагов вперед в ракетной программе", в частности в области баллистики. На финансирование этой программы нужны деньги.

"Это дополнительные деньги, они не входили в то двустороннее финансирование, которое у нас есть с партнерами. И мы работаем над увеличением именно в этом направлении. Это такой первый шаг. И второй шаг - мы хотим гарантий финансирования и безопасности для некоторых линий наших уникальных производств. И для этого мы будем делать шаги по открытию этих производств за рубежом. Где мы решим два вопроса: и дополнительное финансирование для нас (потому что есть условия, что они финансируют что-то, что принадлежит нам и партнерам, потому что это за рубежом) и возможность партнерам иметь соответствующие инструменты у себя после того, как у нас закончится война. Вот эти линии производств будут появляться уже в этом году", - сказал Зеленский.

Системы Patriot для Украины

Patriot - это американская зенитно-ракетная система средней и большой дальности, предназначенная для перехвата крылатых, баллистических ракет и самолетов. Она является одной из самых современных систем ПВО в мире.

Украина получила первые комплексы Patriot в 2023 году от США, Германии и Нидерландов в ответ на массированные российские ракетные атаки. Системы доказали свою эффективность, в частности, при перехвате российских ракет "Кинжал" и "Искандер".

Сейчас Киев продолжает настаивать на поставке дополнительных батарей Patriot, поскольку обстрелы критической инфраструктуры и городов продолжаются, а имеющиеся системы не могут полностью закрыть небо над страной. НАТО и США рассматривают эти запросы, однако решение усложняют внутриполитические дебаты, прежде всего в США.

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты разрешили Германии реэкспортировать в Украину материалы для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Теперь Берлин намерен передать Киеву ракеты PAC-2, которые уступают по эффективности более современным PAC-3.

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