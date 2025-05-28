Журналисты-расследователи обнаружили признаки вероятного уклонения от уплаты налогов в деятельности компаний, подконтрольных авиабизнесмену Роману Милешко. Речь идет об ООО "НЗОПЕРЕЙШИНС" и ЧАО "Авиакомпания Константа", которые демонстрируют рекордные финансовые показатели на фоне аномально низких расходов на оплату труда.

По официальным данным, в 2024 году "Авиакомпания Константа" потратила на зарплаты 32,9 млн грн, а ООО "НЗОПЕРЕЙШИНС" - 33,5 млн грн. Впрочем, объемы их деятельности не соизмеримы с такими суммами. За первый год войны доход первой фирмы вырос на 14%, а а второй на рекордные - 4 138%.

Среднемесячная зарплата в обеих компаниях - всего от 14 до 22 тыс грн, что является аномально низким показателем для авиаотрасли, где работники должны проходить сертификацию, владеть техническим английским и нести высокую ответственность.

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Для сравнения наиболее известные компании отрасли "Скайап" и "Украинские вертолеты" в том же 2024 году потратили на оплату труда каждая более 1 млрд грн, а средние зарплаты у таких же специалистов достигают 98-172 тыс. грн. ежемесячно. То есть в 5-8 раз больше, чем в компаниях Романа Милешко, что может свидетельствовать об использовании схем уклонения от уплаты налогов, в частности выплаты зарплат "в конвертах".

По подсчетам журналистов, за последние три года во время полномасштабной войны компании с орбиты Милешко могли недоплатить государству почти 400 млн грн - с учетом налога на доходы физических лиц, ЕСВ и военного сбора.

В июне 2024 года Бюро экономической безопасности открыло досудебное расследование в отношении ООО "НЗОПЕРЕЙШИНС" по факту возможного уклонения от уплаты налогов. Однако дальнейшее расследование фактически приостановилось.

Стоит напомнить, что компании Милешко неоднократно фигурировали в расследованиях относительно несоблюдения сроков выполнения оборонных контрактов, уменьшения объемов работ и установки потенциально опасного оборудования на боевые вертолеты. Некоторые из них также связаны с подрядчиками, которые имеют контакты в РФ или ранее работали с российскими структурами.