США ввели санкции против "СП-2" на прошлой неделе после признания Россией "ЛДНР".

Компания, построившая российский газопровод в обход Украины, Nord Stream 2 AG после введенных Западом жестких санкций рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

"Северный поток-2" зарегистрирована в Швейцарии и принадлежит российскому газовому монополисту "Газпром".

Два собеседника на условиях анонимности поделились о переговорах по потенциальной неплатежеспособности.

Сейчас, по их словам, Nord Stream 2 AG советуется с финансовым консультантом по поводу погашения некоторых своих обязательств и уже на этой неделе намерена начать процесс объявления банкротства в швейцарском суде.

Кроме того, по данным агентства, компания расторгает договоры с работниками. Пока неясно, планирует ли Nord Stream 2 AG закрывать все компании, или же "Газпром" продолжит их использование для обслуживания трубопровода.

Nord Stream 2 AG не ответила на запросы Reuters, "Газпром" от комментариев отказался.

Трубопровод "СП-2" хоть и был достроен, однако не эксплуатировался из-за выявленных нарушений европейского законодательства. На прошлой неделе Вашингтон совместно с Германией объявили о заморозке проекта Путина после того, как российский президент признал своих марионеток "ЛДНР".

В связи с войной РФ против Украины несколько крупных компаний, в том числе нефтяных, заявили о выходе из проекта.

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