Встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина возможна, однако она должна быть итогом договоренностей двух делегаций. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Никаких изменений в позиции по принципиальной возможности такой встречи. Но такая встреча должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям. В этом плане изменений в нашей позиции нет никаких", - сказал он.
Комментируя слова спецпредставителя Трампа Кита Келлога о том, что следующий раунд переговоров Украины и России может пройти в Женеве, Песков отметил, что решение о следующем месте встречи пока не принималось. При этом он добавил, что "место переговоров должно устраивать обе стороны".
Он также сказал, что работа над российским проектом меморандума по Украине находится в завершающей стадии, его содержание скоро станет известно. Он добавил, что только после этого речь зайдет о следующем раунде переговоров.
Также Песков заявил, что Кремль не будет через СМИ обсуждать содержимое документов по Украине. Он добавил, что к сообщениям СМИ по урегулированию на Украине нужно относиться аккуратно, так как большая часть, по его словам, "является фейками".
Мирные переговоры - новости
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что готов ко встречам с россиянами в любом формате и на любой предложенной площадке, в том числе и к трехсторонним переговорам с Путиным и Трампом.
"Мы готовы к технической встрече в Ватикане, Швейцарии или где скажут, предложат. А также мы готовы и к встрече на уровне лидеров. Если наше решение может быть обсуждено сразу без технических встреч на уровне лидеров - мы готовы без технической встречи встречаться сразу на уровне лидеров. Если Путину не комфортна двусторонняя встреча, или всем хочется, чтобы это была трехсторонняя встреча - мне все равно. Я готов к любому формату", - заявил он.
Также ранее глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что о новом раунде переговоров России и Украины будет объявлено в ближайшее время. а представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия в своем "меморандуме" по Украине укажет условия, а также возможные сроки окончания войны.