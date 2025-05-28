Песков отметил, что решение о месте проведения следующего раунда переговоров пока не принималось.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина возможна, однако она должна быть итогом договоренностей двух делегаций. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Никаких изменений в позиции по принципиальной возможности такой встречи. Но такая встреча должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям. В этом плане изменений в нашей позиции нет никаких", - сказал он.

Комментируя слова спецпредставителя Трампа Кита Келлога о том, что следующий раунд переговоров Украины и России может пройти в Женеве, Песков отметил, что решение о следующем месте встречи пока не принималось. При этом он добавил, что "место переговоров должно устраивать обе стороны".

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Он также сказал, что работа над российским проектом меморандума по Украине находится в завершающей стадии, его содержание скоро станет известно. Он добавил, что только после этого речь зайдет о следующем раунде переговоров.

Также Песков заявил, что Кремль не будет через СМИ обсуждать содержимое документов по Украине. Он добавил, что к сообщениям СМИ по урегулированию на Украине нужно относиться аккуратно, так как большая часть, по его словам, "является фейками".

Мирные переговоры - новости

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что готов ко встречам с россиянами в любом формате и на любой предложенной площадке, в том числе и к трехсторонним переговорам с Путиным и Трампом.

"Мы готовы к технической встрече в Ватикане, Швейцарии или где скажут, предложат. А также мы готовы и к встрече на уровне лидеров. Если наше решение может быть обсуждено сразу без технических встреч на уровне лидеров - мы готовы без технической встречи встречаться сразу на уровне лидеров. Если Путину не комфортна двусторонняя встреча, или всем хочется, чтобы это была трехсторонняя встреча - мне все равно. Я готов к любому формату", - заявил он.

Также ранее глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что о новом раунде переговоров России и Украины будет объявлено в ближайшее время. а представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия в своем "меморандуме" по Украине укажет условия, а также возможные сроки окончания войны.

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