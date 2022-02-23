США ударили по газопроводу в ответ на признание Путиным так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Соединенные Штаты Америки вводят санкции против оператора "Северного потока - 2" в ответ на признание Россией террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Об этом говорится на сайте Белого дома.

"Вчера, после тесных консультаций между нашими правительствами, Германия объявила, что прекращает сертификацию нефтепровода. Сегодня я приказал своей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и ее корпоративных должностных лиц", - заявил Байден.

Американский президент подчеркнул, что эти шаги являются еще одной частью первоначального пакета санкций в ответ на действия России в Украине, и пообещал без колебаний предпринимать дальнейшие шаги, если Путин продолжит эскалацию.

"Своими действиями президент Путин придал миру огромный стимул отойти от российского газа к другим видам энергии. Я хочу поблагодарить канцлера Шольца за его тесное партнерство и постоянную приверженность привлечению России к ответственности за ее действия", - добавил Байден.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток-2". По его словам, это ответ на решение России о признании независимости "ЛНР" и "ДНР".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает международных партнеров применить больше санкций против Российской Федерации после остановки сертификации газопровода.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что санкции против России должны содержать полную остановку "Северного потока-2".

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