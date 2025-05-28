SWOIIA также призналась, как изменилась ее жизнь сейчас.

Украинская певица SWOIIA, которая ранее выступала под сценическим именем Ассоль, призналась, что имеет неизлечимую болезнь.

Оказалось, что три года назад ей диагностировали сахарный диабет второго типа, поэтому теперь артистка должна пить лекарства каждый день.

"У меня всегда был очень низкий уровень сахара. Как-то у меня возникла проблема с женским здоровьем, и трудно было установить, что это связано с инсулинорезистентностью. А, как оказалось потом, это уже диабет", - рассказала SWOIIA в программе "Здоровий вибір".

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30-летняя певица сейчас тщательно следит за своим питанием и постоянно контролирует уровень сахара в крови.

"Раньше я очень много тренировалась и мало ела, от того колебания сахара и инсулина были не в норме. То есть, когда у тебя диабет, хотя бы три раза в день надо есть для того, чтобы был стабильный уровень инсулина и не было скачков. Сейчас у меня на глюкометре стабильный показатель. Это может быть отметка 6 или 7, зависит от того, что я поела на ночь. Нервничала я или нет, не забыла ли принять три таблетки или же приняла только одну. Кроме того, помогает стабилизировать сахар физическая активность, в частности, бег", - добавила она.

Напомним, ранее известному американскому певцу Билли Джоэлу диагностировали редкое заболевание.

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