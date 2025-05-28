Несмотря на то, что у россиян немало преимуществ для производства и применения дронов, Украина в некоторых вещах впереди, сообщил президент.

Сказать, что россияне проигрывают на поле боя войну дронов, будет неправдой, в то же время в некоторых вещах Украина впереди. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на встрече с журналистами, которая состоялась 27 мая.

"Относительно применения дальнобойных вещей: я думаю, что мы в некоторых вещах лучше. И то, давайте честно, когда начинали, то у них (россиян, - ред.) и ракеты, и баллистика - все это было. И все эти разработки иранцы им просто отдали. И дроны и так далее. Нам никто ничего просто так не отдавал. Есть такой пример, почему я считаю, что в некоторых вещах мы впереди. Я просто не хочу говорить, в каких... Например, они до сих пор передают "вот что-то было поражено" у них - военный завод или склад - опять "Нептуны". Хотя там давно уже не "Нептуны"", - отметил президент.

По его словам, в целом в Украине "неплохо работает линия дронов как проект". Кроме того, сообщил он, у нас "неплохая история" в уничтожении вражеской боевой техники "по сравнению с русскими".

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"Но сказать, что они проигрывают на поле боя войну дронов - это неправда... Есть соответствующие вызовы. И Китай, и мавики, и оптоволокно. Но ничего. Я думаю, что мы увеличим наши способности, что партнеры поддерживают", - подчеркнул он.

Зеленский пояснил, что для россиян преимущество в том, что Китай продает им дроны, а также "есть соответствующие производства и на территории России - там, где есть и представители Китая"

"Китайский мавик открыт для "русских", и он закрыт для украинцев. Поэтому когда, например, говорят, помогает ли Китай "русским" - а как оценить такие шаги? Они поставляют им? Нет. Они просто это закрыли для Европы и для Украины в том числе, для ЕС и для другой Европы, скажем так. А для "русских" есть такая возможность. Мало того, есть соответствующие производства и на территории России - там, где есть и представители Китая", - рассказал глава государства.

Он добавил, что в Украине тем временем есть много "наших людей, которые хотят производить мавики", и сами бригады производят их.

"Бригады получают финансы. У них сейчас на счетах где-то 16-20 миллиардов гривен. У них просто есть эти деньги, которые они еще не использовали. И они могут покупать не 50, или получать 50, а могут выбирать. И вы знаете, что все хотят, чтобы им платили, и хотят производить, но не все так просто", - подчеркнул президент.

Украинские и российские дроны: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, Украина теряет инициативу в количестве дронов. По словам военнослужащего Игоря Луценко, возникли вопросы с масштабированием процессов. По его мнению, нужно создавать крупные производства, чтобы делать "значительные прорывы на определенных участках беспилотных технологий". Он добавил, что для масштабирования решений лучшим вариантом будет привлечение бизнеса, в частности это касается вопроса защиты инфраструктуры Украины.

Издание The Times писало, что в 2025 году война в Украине переживает кардинальные изменения "из-за небольших смертоносных дронов в воздухе". FPV-дроны, особенно с оптоволоконным управлением, стали самым опасным оружием на фронте. И Москва вышла в лидеры по их производству и использованию. Эти дроны массово применяются по всей 1200-километровой линии фронта, меняя ее физическую структуру, тактику боя и логистику.

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