Продать доллар можно в среднем по курсу 41,30 грн, а евро - 46,80 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 28 мая, подорожал на 3 копейки и в среднем составляет 41,80 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,30 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 10 копеек и составляет 47,60 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 46,80 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,47 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,40 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,35 грн/евро, а курс продажи - 47,10 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 28 мая, составляет 108 801 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 540 200 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил 28 мая официальный курс доллара к гривне на уровне 41,68 грн/долл., то есть гривня ослабла на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна также немного ослабила позиции. Так, официальный курс евро на среду установлен на уровне 47,31 грн за один евро, то есть гривна потеряла 1 копейку.

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