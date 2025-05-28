Женщина также рассказала о своем эмоциональном состоянии после завершения отношений с актером.

Экс-супруга известного австралийского актера Хью Джекмана - Деборра-Ли Фернесс - назвала причину расторжения их брака после 27 лет совместной жизни. Об этом пишет издание Daily Mail.

Известно, что пара объявила о разводе еще в 2023 году. По словам женщины, она чувствует себя преданной. А то, что потом Джекман закрутил роман с коллегой по мюзиклу "Величайший шоумен" Саттон Фостер ее травмировало еще больше.

"Я обращаюсь ко всем, кто прошел через травмирующий путь измены. Это глубокая рана, которая оставляет след, но я верю в высшую силу и в то, что Вселенная всегда работает для нас. Это убеждение помогло мне пережить распад почти тридцатилетнего брака. Благодаря этому опыту я получила много знаний и мудрости. Даже когда мы сталкиваемся с очевидными трудностями, это ведет нас к нашему величайшему благу, нашей истинной цели. Это может быть больно, но в конце концов, возвращение к себе и жизни в рамках собственной целостности, ценностей и границ - это освобождение и свобода", - заявила Деборра-Ли.

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К слову, у звезды "Росомахи" и Фернесс есть двое общих детей: Оскар Максимилиан и Ава Элиот. Известно, что у экс-супругов не было брачного договора, однако они поделить совместное имущество без громких скандалов.

Напомним, ранее звезда сериала "Бриджертоны" Николы Кохлан закрутила роман с младшим на 13 лет актером.

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