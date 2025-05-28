Технопарк "Элма" в Зеленограде производит оптику и электроприборы.

Сегодня дроны снова атаковали территорию России, под удар попало предприятие по производству БПЛА, а также технопарк в Подмосковье.

Как пишут российские телеграм-каналы, было атаковано предприятие "Кронштадт" в подмосковной Дубне. Согласно информации на сайте предприятия, оно "более 15 лет занимается разработкой инженернхе и информационных технологий в индустрии беспилотников.

В сети распространяются видео атаки, в частности, момент падения беспилотника на территорию предприятия.

Видео дня

Кроме того, был атакован технопарк "Элма" в Зеленограде под Москвой. Он находится в 43 км от Москвы и расположен на площади более 60 000 кв. м. Основными видами деятельности предприятий-резидентов технопарка является производство изделий электронной техники, выпуск контрольно-измерительных приборов, оптической техники, научно-исследовательская деятельность, сфера информационных технологий.

В Минобороны РФ сообщили, что за ночь сбили 296 украинских беспилотников. Дроны сбили над территориями Московского региона, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской,Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.

В частности, в Брянской области российские военные сбили не менее 59 беспилотников, тамповреждены три многоквартирных жилых дома, торговые помещения и автомобили. В Московской области за ночь сбили 42 беспилотника, повреждены три жилых дома. В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи сообщал о сбитых украинских беспилотниках, летевших на столицу. Всего, по его утверждению, уничтожены 33 дрона.

План "Ковер" вводили в московских аэропортах и ​​в аэропортах Владимира, Иванова, Калуги, Костромы и Ярославля.

Удары по России

На прошлой неделе дроны атаковали город Елец в Липецкой области России, под удар попал завод "Энергия". Пораженное предприятие является одним из крупнейших в России производителей химических источников тока. В частности, там изготавливаются батареи для модулей, которые являются компонентом авиационных бомб.

В результате удара была зафиксирована серия взрывов. После атаки на объекте вспыхнул пожар, а позжке спутниковые снимки показали значительные разрушения.

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