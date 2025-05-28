Президент сказал, что Украина не хочет, чтобы США перестали участвовать в посредническом процессе.

Украина ждет от администрации президента США Дональда Трампа подтверждения политики "мира благодаря силе" благодаря введению новых санкций против России. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на встрече с журналистами, которая состоялась 27 мая.

В частности, у президента Украины спросили, какие реальные механизмы международного давления на Кремль.

"Мы ждем санкций от Соединенных Штатов Америки. Европа сделала, есть 17-й пакет. Мы проговаривали детали 18-го пакета, чтобы он был сильнее, пока непублично с коллегами из Евросоюза - с Урсулой фон дер Ляйен и с Антониу Коштой. Мне кажется, там могут быть сильные вещи. Если кто-то из лидеров не заблокирует, то могут быть сильные вещи. Они важны. Этот пакет будет. Вопрос в силе этого пакета. Параллельно мы говорим с американской стороной, с представителями Сената, с представителями, которые поддерживают санкционное давление на Россию. Считаем, что это важное подтверждение политики новой администрации "мир благодаря силе", если эти санкции будут проголосованы и поддержаны Белым Домом. Мне кажется, это важный шаг", - подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Также глава государства прокомментировал информацию о возможном выходе США из переговорного процесса и ультиматумы России о передаче четырех регионов:

"Неважно, что записано в ультиматумах, если мы говорим не просто о какой-то бумажке, а о том, что может привести к первому шагу, прекращению огня. Я думаю, что и на высшем уровне Соединенные Штаты Америки сегодня не будут поддерживать, чтобы Украина выходила из тех территорий, где Украина находится".

Также он сказал, что Украина не хочет, чтобы США перестали участвовать в посредническом процессе.

"Мы бы не хотели, чтобы Соединенные Штаты выходили из этого процесса. Пока Соединенные Штаты Америки проводят, во-первых, дипломатическую работу, во-вторых, санкционную работу. Мы хотим шагов, о которых мы уже сказали. Третье - у нас восстановлены поставки и поддержка разведданными. Для нас это важные вещи. Поэтому не хотелось бы, чтобы они выходили из соответствующего процесса", - отметил Зеленский.

При этом у президента спросили, насколько Турция может быть эффективным посредником.

"Во-первых, я действительно благодарен и президенту Эрдогану, и Хакану Фидану, министру иностранных дел Турции. У него встреча с "русскими". Потом у меня будет с ним встреча через несколько дней. Турецкая сторона знает, что мы обсуждаем вопрос нескольких площадок. И что мы сделали подготовительную работу по Ватикану и Швейцарии. Ватикан, в принципе, все поддерживают. Мне кажется, "русские" не поддерживают", - сообщил Зеленский.

В частности, сигналы о готовности к проведению следующих встреч передали премьер-министр Италии Джорджия Мелони и папа Римский Лев XIV.

"И Швейцария. Очень хочет швейцарская сторона, мы не против. Опять-таки, все мы поддерживаем. От русских сигналов не слышали. Что касается площадок, есть заинтересованность и Африки. Предлагают свои площадки. Мальта предлагает свои площадки. Русские на весь этот спектр передали сигнал по Беларуси. Как вам сказать, на что это похоже? Если не хотят, мне кажется, люди должны сказать: мы сейчас не готовы. Или не хотим заканчивать войну. Потому что это несерьезно. Беларусь для нас на сегодня является страной, из которой полетели ракеты, и соответственно она является союзником страны, которая на нас напала. И войска заходили из Беларуси. Это просто невозможно в отношении Беларуси", - отметил президент.

Он считает, что есть три самые реалистичные площадки: Турция, Ватикан и Швейцария и подтвердил, что Украина готова к любому формату.

США и война в Украине

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин "играет с огнем". По словам Трампа, если бы не он, то с Россией уже бы произошло "много плохих вещей".

По данным издания The Wall Street Journal, Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе, поскольку все больше разочаровывается постоянными нападениями на Украину и медленными темпами мирных переговоров.

Вас также могут заинтересовать новости: