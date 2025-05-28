Высокий уровень цен обусловлен заморозками во время цветения косточковых и холодной погодой в этом месяце.

В Украине снижаются цены на черешню - за последние несколько дней средняя цена ягоды упала с 200 грн/кг до 150 грн/кг. Впрочем, даже несмотря на такую динамику, страна столкнулась с самым высоким уровнем цен за последние десять лет. Об этом сообщает EastFruit.

"В прошлом году черешня днем ранее (27 мая) стоила 135 грн/кг, в 2020-м - 60 грн/кг, в 2019-м - 35 грн/кг, а в 2016-м - 25 грн/кг", - говорят специалисты.

Высокий уровень цен обусловлен заморозками во время цветения косточковых и холодной погодой в этом месяце.

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Напомним, неделю назад на рынке была представлена только импортная черешня и цены на нее были действительно "астрономические". Кое-где они достигали 1500 грн/кг. Одна из упаковок, которую заметили в Ривном, содержала всего 11 ягод и стоила при этом 162 гривны 76 копеек.

По словам специалистов, высокие цены на черешню можно будет наблюдать по крайней мере месяц - до того момента, как появится закарпатская ягода. Последнюю могут продавать по цене "и 300, и 200, и даже 100 гривен за килограмм".

Цены на продукты в Украине - сотанные новости

Цены на популярные прошлогодние овощи в Украине продолжают преимущественно расти. Например, вторую неделю подряд фиксируют подорожание свеклы. Причем растут цены как на прошлогоднюю продукцию, так и на овощи урожая текущего года. Цены в сегменте зелени также демонстрируют рост.

В то же время, несмотря на сезонное истощение запасов, производители были вынуждены снижать цены на лук. Снизилась и стоимость кабачка.

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