Он говорит, что не получал сигналов о возможных изменениях в позиции партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует лично обсудить с канцлером Германии Фридрихом Мерцом информацию о том, что партнеры сняли запрет на применение западных средств дальнего поражения по территории России.

Как передает корреспондент УНИАН, во время встречи с журналистами, которая состоялась 27 мая, президента попросили прокомментировать этот вопрос, поскольку от канцлера и вице-канцлера Германии прозвучали отличные заявления по этому поводу. Зеленский ответил, что ему ничего неизвестно об этом:

"Мы в очень хороших отношениях с новым канцлером Мерцем. Я ему благодарен за встречу, за приезд, за этот визит. У нас есть вещи, которые мы не смогли проговорить, потому что у нас не было долгого формата тет-а-тет. И мы с ним договорились, что придет момент, я приеду с визитом в Берлин, и мы проговорим. Среди всех вопросов есть и те, о которых вы говорите, но я никаких изменений по сигналам не слышал. Смогу, наверное, что-то ответить после встречи".

Разрешение бить вглубь России

Как сообщал УНИАН, на днях немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и Соединенные Штаты Америки уже отменили для Украины ограничения на использование западного оружия для ударов по военным объектам на территории России.

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Однако впоследствии министр финансов и вице-канцлер Ларс Клингбайль опроверг эту информацию, подчеркнув, что никаких новых договоренностей не было, и в силе остаются те правила, которые действовали при предыдущем правительстве Олафа Шольца.

Несмотря на это, вчера Мерц повторил свою позицию, заверив, что решение об отмене ограничений было принято еще несколько месяцев назад.

Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили, что украинский президент в среду посетит Берлин. У него запланированы встречи с канцлером Фридрихом Мерцом и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

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