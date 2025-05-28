Общая площадь нового жилья в Украине составила почти 2,3 млн квадратных метров.

В первом квартале 2025 года в Украине приняли в эксплуатацию 28 432 новые квартиры в жилых домах. Из них 8 462 - в одноквартирных домах, еще 19 970 - в многоквартирных, сообщает Государственная служба статистики.

Больше всего новых квартир появилось в таких регионах:

Киевской области - 5 472 единиц;

Киеве - 4 076;

Одесской области - 3 488;

Львовской области - 3 076;

Винницкой области - 2 409.

При этом меньше всего квартир было введено в эксплуатацию в Херсонской - 16 единиц, Донецкой - 40 единиц, Николаевской - 49 единиц, Кировоградской - 60 единиц, а также в Сумской областях - 75 единиц.

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Отмечается, что общая площадь новых жилых домов составила почти 2,3 млн квадратных метров, из которых 1,15 млн квадратных метров в одноквартирных домах.

Кроме того, среди регионов наибольшую общую площадь нового жилья зафиксировано в Киевской области с показателем в более 444 тыс. квадратных метров. На втором месте Киев с общей площадью в более 282 тыс. квадратных метров, а на третьем - Львовская область (более 260 тыс. квадратных метров).

Рынок жилья в Украине - последние новости

В первом квартале 2025 года стоимость покупки жилья в Украине существенно выросла по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Так, больше всего на первичном рынке подорожали двухкомнатные квартиры.

Экс-президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Юрий Пита сообщал, что наибольшая активность на рынке жилья наблюдается в западных и центральных регионах Украины, тогда как на востоке и юге динамика значительно слабее.

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