Зеленский: Надеемся, что войны до июня 2026-го уже не будет, но есть условие

По убеждению главы государства, ВПК РФ в следующем году начнет уменьшаться.

Есть надежда, что в 2026 году война уже завершится, а экономика России будет испытывать сильное действие санкций, но для этого надо сильные шаги по давлению на РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на встрече с журналистами, которая состоялась 27 мая.

"Безусловно, мы понимаем анализ уже многих разведок, многих стран, аналитику. Июнь 2026-го - мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень. Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у "русских" будет. Уже от тех, что приняты. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026-го года, их экономика будет это чувствовать сильно. Мы понимаем, какой будет дефицит бюджета. Может, он не катастрофический для их экономики, потому что она в большинстве своем теневая", - заявил Зеленский.

Видео дня

При этом, по его словам, сложно анализ делать того, что в России находится в тени и сколько у нее запасов, чтобы вести войну.

"Я не думаю, что нам всем известны все детали. Но это будет. Мы считаем, что самый главный вызов - это растущий ВПК. То, что мы видим. Мы видим, что он не сможет расти в следующем году, он будет уменьшаться. И будет уменьшаться постоянно. То есть экономика полностью изменится, они все будут тратить на войну", - отметил Зеленский.

Также он отметил, что Россия получает компоненты из ряда стран.

"Далее большая проблема с ВПК, с компонентами, которые идут из Китая, из Тайваня, из США и из некоторых немногих компаний Европы. Около трех десятков ключевых предприятий ВПК России последовательно имеют соответствующие контракты с компаниями из этих стран, о которых я сказал... Я понимаю, что на уровне лидеров стран, США или Европы никто это не поддерживает. Как с этим бороться? Очень как раз просто. Есть санкции этих стран. И поэтому, когда мы говорим о санкциях, Украина передает соответствующие документы с названиями этих компаний, этих стран и с названиями компонентов, которые поставляются в российские ракеты, дроны и так далее. Пока что у них увеличение производства дронов. То, что мы видим", - подчеркнул Зеленский.

Также глава государства объяснил, почему до сих пор администрация Дональда Трампа не применила новых санкций против РФ.

"Не введение сильного пакета санкций, я думаю, было прогнозируемым из-за того, что Америка ждала уступок со стороны РФ. По моему мнению. Иначе пакет был бы проголосован уже. Я думаю, что Америка очень надеялась и я думаю, что сейчас немного уменьшено это ощущение у них. Уменьшено ощущение, что Путин действительно хочет окончания войны. И даже то, что есть в медиа или есть в риторике того или иного должностного лица США, я не уверен, что это действительно соответствует их прогнозам и анализу их разведки относительно действий Путина", - сообщил Зеленский.

При этом, президент Украины убежден, что не введение санкций как раз приведет к поднятию морального духа у Кремля.

"И это точно будет отображаться в том или ином смысле на поле боя. Потому что они эмоционально вдохновляются словами. Готовы жизнь отдать и не понимают за что отдают, куда идут и так далее. Поэтому я думаю, что это точно нам не помогает", - сказал Зеленский.

Он считает, что нужны конкретные шаги.

"Безусловно, есть люди, которые считают, что если ввести сильные санкции, то могут закрыться возможности диалога с "русскими". Мы понимаем, что в Америке такие люди есть. Мне кажется, что такие люди есть и в Европе, которые выступают именно за то, что надо оставлять цепочки для этих переговоров и все соответственно боятся таких действий. Мне кажется, что так оно не работает с Путиным. Поддерживая, кстати, тезис, не мой, а Соединенных Штатов Америки, что именно через силу можно заставить "русских" думать о мире. Потому что сейчас они думают о войне", - убежден Зеленский.

Война уничтожает экономику РФ

По данным Reuters, негативные тенденции в российской экономике нарастают, о чем сигнализируют многочисленные показатели.

По данным Business Insider, в течение трех лет с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину санкционное давление на страну-агрессора неуклонно усиливалось. Однако даже после завершения войны, развязанной против Украины, состояние российской экономики может ухудшаться.

Вас также могут заинтересовать новости: