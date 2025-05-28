Заявление канцлера Гкрмании Фридриха Мерца о снятии ограничения на дальность для оружия, поставляемого из Германии в Украину, вряд ли связано с возможной скорой поставкой системы Taurus. Однако, как заявил военный эксперт Франц-Штефан Гади в комментарии Tagesschau, это заявление может, среди прочего, распространяться на ракетную систему залпового огня MARS, дальность которой составляет 85 километров.
Гади отметил, что, хотя это не так и много, по сравнению с дальностью Taurus, однако эти системы могут иметь значение в боевых действиях в Сумской области.
Он отметил, что в Сумской области российская армия продвинулась почти на 20 километров от города. Одна из их целей здесь — создать буферную зону. Однако, как отмечает Гади, Сумы также являются важным логистическим узлом.
"Я был там некоторое время назад и у меня сложилось впечатление, что главная забота россиян здесь — продвинуть фронт достаточно далеко вперед, чтобы разрушить этот узел с помощью беспилотников, артиллерии и систем залпового огня. Если ситуация здесь обострится, я могу представить, что украинцам разрешат использовать пусковую установку ракет MARS для запуска ракет вглубь российского пространства. Но пока это чисто гипотеза", - заявил эксперт.
Он также отметил, что он возможных поставок Taurus не стоит ожидать слишком многого.
"Это не изменило бы в корне ход войны, а лишь обеспечило бы дополнительные возможности и помогло бы поддерживать давление на российские вооруженные силы за линией фронта. Поэтому я рассматриваю заявление Мерца прежде всего в контексте фундаментальных дебатов о том, насколько европейцы будут поддерживать Украину в будущем", - подчеркнул эксперт.
Оружие для Украины
Как писал BILD, на встрече с Зеленским Мерц вряд ли объявит о поставках Украине Taurus. Вместо этого он может пообещать системы "Mars-2" с дальностью действия 85 километров и дополнительные ракеты, таким образом косвенно выполнив свое обещание "оружия большой дальности".
В то же время, ракеты M30 и M31 системы Mars-2 управляются по GPS - технологии, которой Россия успешно противостоит уже много лет, тем самым тактически обесценивая это оружие. Кроме того, все соответствующие российские базы находятся за пределами досягаемости этого оружия, отмечало издание.