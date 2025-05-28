SLAVIA также трогательно обратилась к любимому мужчине.

Бывшая жена певца Дзидзьо - SLAVIA - сообщила об изменениях в личной жизни. В частности, она выходит замуж во второй раз.

Радостную весть артистка рассказала в своем Instagram. SLAVIA отметила, что сегодня, 28 мая, у ее избранника Андрея день рождения. Мужчина решил устроить двойной праздник и сделал предложение любимой в приложении "Дія". Соответствующие скриншоты певица опубликовала в сети и ответила "Да".

Ярослава также трогательно обратилась к любимому с такими словами:

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"Родной, с днем рождения! Ты мой любимый мужчина, лучший друг, родная душа. Я тебя намечтала, и мы нашли друг друга, чтобы дарить радость, наслаждаться и ценить. Хочу поблагодарить тебя за крепкий тыл, поддержку, любовь и вдохновение. Сегодня ты сделал мне предложение в "Дії". Идея жениться онлайн - твоя, в твой ДР - моя, хоть я и сомневалась, но ты поддержал, сказал, будет как раз супер совместить эти два события. Теперь твой День станет нашим! Люблю".

К слову, избранник исполнительницы - бизнесмен Андрей Павлюк. Совсем скоро они станут родителями, ведь SLAVIA беременна первенцем.

Напомним, ранее украинский певец Андрей Самчук сделал предложение своей девушке.

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