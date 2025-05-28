Россияне стремятся все делать, чтобы зайти на Днепропетровщину, не оставляют мечты захватить Покровск и Константиновку, а также создать буферную зону вглубь Сумщины на 10 км.

Российские захватчики накапливают силы на Сумском направлении и не меняют целей относительно наступательных действий на востоке и юге Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на встрече с журналистами, которая состоялась 27 мая.

В частности, у президента спросили, какие новые наступательные операции готовят россияне и какими шагами они собираются затягивать войну. Как отметил Зеленский, российские оккупанты предпринимают постоянные наступательные действия.

"Большой операции им не удалось сделать. Накопление войск именно на Сумском направлении, к которому они готовились с Курского направления, они не смогли сделать из-за наших ответных действий. Как на Покровском направлении, на Константиновке, у нас были проблемы, но были успешные бои. За последние двое суток мы их оттолкнули на 4 километра на Константиновке", - подчеркнул Зеленский.

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Президент пояснил, что россияне не могут полностью снять всех своих войск с Покровского направления.

"Так же как они не могли перебросить все войска на Покровское направление, чтобы захватить Покровск. Мы делали на Курщине соответствующие шаги. Так же сейчас на Сумском направлении они накапливают войска. Более 50 тысяч. Мы понимаем. Но у нас там есть успехи. Сегодня взяли, например, 8 пленных в районе Теткино", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о пополнении обменного фонда, и это очень важно для Украины.

В этой связи, украинские Силы обороны продолжат действовать на Курщине. Также российские захватчики осуществляют диверсионные операции на Сумщине, но украинские защитники отвечают.

Как подчеркнул Зеленский, россияне "будут делать все, чтобы пересечь административную границу Днепровской области":

"Они этого хотят. Пока им это не удается. Они хотят захватить Покровск, они делают неизменные действия. Луганская, Донецкая область остаются именно теми стратегическими целями, которые поставлены у них еще с 2014 года".

При этом, уточняя ситуацию относительно Сумского направления, Зеленский сказал, что самые большие, самые сильные российские войска сегодня находятся на Курском направлении с целью "выталкивания наших войск с Курщины и для того, чтобы подготовить наступательные действия на Сумщину".

"Для строительства этой буферной зоны, которую они так называют, в 10 километров вглубь Украины. Я думаю, что они понимают, что им не хватает этих возможностей. Сейчас это так. Хотя на Курщине, я считаю, правильно наши войска сделали. Вышли с одного направления, вошли на Курщине в другое направление. Там есть у наших хорошие наработки. То есть мы там находимся, пока "русские" не захотят закончить войну или хотя бы первый шаг - прекращение огня", - отметил Зеленский.

Как добавил президент, цели у оккупантов неизменны:

"Есть у них некоторые фантасты, которые продолжают говорить о Херсонской наступательной операции через реку. Но понятно, что это именно те говорят - не уверен, что в трезвом состоянии - русские, которым все равно сколько там людей погибнет. Форсировать реку, мы понимаем, что это такое на Херсонщине, сегодня абсолютно невозможно".

Наступление РФ - последние новости с фронта

По данным издания The Washington Post, российские успехи на фронте "замедляются и продолжают достигаться за счет высоких потерь". Россия, вероятнее всего, воспользуется своим преимуществом, чтобы усилить атаки летом в попытке прорваться через оборону Украины. Но это может быть последняя возможность для Москвы.

Как утверждает спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Павел Шамшин, фактически летняя наступательная операция россиян уже началась и рассчитывать на то, что в ближайшее время будет перемирие, не стоит.

По мнению военного эксперта Михаила Жирохова, инициатор войны против Украины Владимир Путин верит в эффективность летнего наступления РФ поскольку не имеет правдивой информации о реальной ситуации на поле боевых действий, генералы ему врут.

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