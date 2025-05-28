Компания работала над этой технологией с 2018 года.

Во флагманском смартфоне Galaxy S26 Samsung планирует сразу несколько технических изменений в камерах. Одно из них - уменьшение толщины модулей за счёт использования струйной печати вместо традиционных светозащитных плёнок.

Как сообщает The Elec, подразделение Samsung Electro-Mechanics внедрит в конструкцию модулей матовые чернила, которые будет наноситься на внутреннюю часть корпуса камеры, так называемую рёберную поверхность, находящуюся между линзой и корпусом.

Эта часть отвечает за фиксацию линзы, но также может стать причиной переотражения света, которые приводят к появлению бликов и артефактов. Матовая печать выступит в роли светоблокиратора, уменьшая эти искажения и одновременно снижая высоту модуля.

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Технология основана на патенте, поданном Samsung ещё в 2018 году, и, по данным источника, она будет применена в линейке Galaxy S26.

Также известно, что компания работает над другими экспериментальными решениями, в частности, тестирует модульные камеры, которые могут крепиться с помощью магнитов или RFID, а Galaxy S26 Ultra может получить объектив с переменной диафрагмой.

Ранее мы рассказывали, что новые iPhone получат камеру 200 мегапикселей. Так что Apple наконец догонит Samsung по качеству объективов.

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