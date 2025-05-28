Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,84 грн, а евро - 47,85 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 28 мая, вырос на 5 копеек и составляет 41,85 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 47,70 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,25 гривни, а евро - по курсу 46,70 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду не изменился и составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 28 мая, также остался неизменным - 47,85 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил 28 мая официальный курс доллара к гривне на уровне 41,68 грн/долл., то есть гривня ослабла на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна также немного ослабила позиции. Официальный курс евро на сегодня установлен на уровне 47,31 грн за один евро, то есть гривня потеряла 1 копейку.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,47 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,40 гривни. Курс наличного евро составляет 47,35 грн/евро, а курс продажи - 47,10 грн/евро.

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 28 мая, составляет 108 801 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 540 200 гривень.

Вас также могут заинтересовать новости: