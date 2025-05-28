Это простое, но невероятно вкусное блюдо покорит и близких, и гостей.

Когда хочется чего-то по-домашнему сытного и ароматного, многие вспоминают картофельные драники. Рецепт этих хрустящих снаружи и сочных внутри аппетитных лепешек давно стал любимым во многих семьях. К тому же, его очень просто разнообразить, дополняя всевозможными вкусами в зависимости от желания и фантазии.

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Сегодня мы расскажем вам, как приготовить драники, рецепт которых проверен временем, а также поделимся двумя "секретами", как сделать их по-настоящему идеальными.

Драники - рецепт классический и с "изюминкой"

Для начала разберем, как приготовить классические драники из картофеля. Рецепт этого ностальгического блюда достаточно прост: берем картофель, лук, яйцо, соль, немного муки - и, конечно же, любовь к кулинарии.

Ингредиенты:

картофель - 5–6 шт. среднего размера;

луковица - 1 шт.;

яйцо - 1 шт.;

мука - 2-3 ст. л.;

соль, перец - по вкусу;

масло для жарки.

Собственно, это все, что понадобится для такого простого, но невероятно вкусного блюда, которое идеально подходит как для семейного завтрака, так и для уютного ужина.

Способ приготовления:

Очистите картофель и лук. Картофель натрите на мелкой терке. Чтобы драники были более однородными, можно половину натереть, а половину измельчить в блендере. Лук тоже измельчите - он придаст сочность и не даст картофелю потемнеть.

В полученную массу добавьте яйцо, немного соли и муки. Все тщательно перемешайте. По желанию можно приправить молотым перцем.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Столовой ложкой выкладывайте картофельную массу, формируя небольшие лепешки. Жарьте с обеих сторон до румяной золотистой корочки.

Готовые драники лучше выкладывать на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. Подавайте горячими - со сметаной, зеленью или любимым соусом.

Чтобы получить хрустящие драники, рецепт которых не разочарует, есть один важный "секрет": после того как вы натрете картофель, обязательно хорошо отожмите лишнюю жидкость. А затем добавьте щепотку соды - именно она помогает добиться идеальной текстуры. К слову, если вы хотите именно хрустящие драники - рецепт с содой будет настоящим спасением.

Также для особой мягкости внутри можно добавить ложку сметаны в тесто. И вы получите особенно пышные драники, рецепт которых у вас будут спрашивать все, кому посчастливится ими полакомиться.

Драники с мясным фаршем - рецепт

Если хотите накормить всю семью и сделать блюдо сытнее, рекомендуем попробовать такие драники. Просто выложите ложку картофельной массы на сковороду, сверху положите фарш, а затем накройте еще одной ложкой картофеля. Получатся своеобразные "котлеты" в картофельной шубке - вкусно и оригинально!

Драники - рецепт из картофеля и не только

Как мы уже и говорили, это простое блюдо можно адаптировать под любые предпочтения - с добавлением чеснока, зелени, сыра, фарша или даже грибов.

В любом случае, хрустящие, ароматные, золотистые картофельные драники - то, что хочется повторить и не раз. Благодаря простым хитростям и вариациям, вы получите блюдо, которое покорит и близких, и гостей. Попробуйте приготовить сегодня - и влюбитесь в этот вкус заново!

Напомним, ранее УНИАН писал, как приготовить самые вкусные рулетики из баклажанов.

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