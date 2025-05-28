По его словам, приглашение Украины в НАТО в короткие сроки нереально.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина вряд ли получит приглашение в НАТО в короткие сроки. Об этом он сказал в интервью Politico.

"Несмотря на свою ярко выраженную проукраинскую позицию, Павел сказал, что "откровенно говоря, приглашение Украины в НАТО в короткие сроки нереально", - пишет издание.

Президент Чехии объяснил, что главной причиной является противодействие со стороны администрации Трампа.

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При этом он подчеркнул, что союзники "не должны отказываться от этой идеи", поскольку Киев укрепит НАТО своим вступлением.

Он также призвал союзников Украины продолжать давить на Россию более жесткими экономическими санкциями.

"Мы должны также оказывать гораздо большее давление с экономической стороны, потому что очевидно, что у России большие трудности", - подчеркнул он.

Украина и НАТО

Саммит НАТО состоится 24-25 июня в Гааге (Нидерланды). По словам министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса, Зеленский приглашен на саммит Альянса. В то же время ранее сообщалось, что США выступают против приглашения Зеленского на саммит НАТО в Гааге.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что относительно возможности участия Украины в саммите НАТО есть очень много разных сигналов, и Украине необходимо понимать, в каком формате она может там участовоать.

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