Также Россия требует "решить вопрос" замороженных активов на Западе.

Среди ключевых требований лидера РФ Владимира Путина по окончанию войны в Украине есть письменный отказ Запада расширяться на восток. Об этом Reuters сообщили три российских источника, знакомых с переговорами.

Отмечается, что такое решение фактически исключает членство Украины, Молдовы, Грузии и других бывших советских республик в НАТО. Кроме того, среди требований Кремля - нейтральный статус Украины и "защита русскоязычных граждан".

Также Россия требует, чтобы Запад снял часть санкций с Москвы и "решил вопрос" замороженных активов. Кроме того, один из источников Reuters сообщил, что в случае невозможности достичь условий дипломатически, Путин попытается показать Украине и Европе на фронте, что "завтра мир будет еще более болезненным".

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"Путин готов к миру, но не любой ценой", - отметил один из высокопоставленных российских чиновников на условиях анонимности.

Вопрос территорий

По данным одного из источников, если Путин увидит тактическую возможность на поле боя, он будет продвигаться дальше вглубь Украины. Кроме того, в Кремле считают, что РФ может вести войну годами, независимо от санкций и экономических трудностей, введенных Западом.

Другой источник отмечает, что Путин пока менее склонен идти на компромиссы по территории и придерживается своей публичной позиции, что хочет полного контроля Москвы над четырьмя регионами Украины - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

"Россия сейчас контролирует чуть меньше одной пятой части страны. Хотя продвижение России за последний год ускорилось, война дорого стоит как России, так и Украине с точки зрения жертв и военных расходов", - отмечает агентство.

Также журналисты отмечают, что Украина неоднократно призывала не давать России права вето на вступление Киева в НАТО. Также Украина просит Запад предоставить сильные гарантии безопасности от Запада, которые помогут ей сдержать любое будущее нападение со стороны России. Также само НАТО ранее заявляло, что не будет менять свою политику "открытых дверей" из-за требований Москвы.

Мирные переговоры: важные новости

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что новый раунд переговоров будет объявлен в ближайшее время. Он также заявил, что условием России для завершения войны является "возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины", и эти требования должны быть удовлетворены "при любой форме урегулирования конфликта".

Между тем Владимир Зеленский высказал предположение, что война в Украине должна закончиться до июня 2026 года. Он также отметил, что для этого должны состояться сильные шаги давления на Кремль.

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