Большинство пользователей поддержали авиакомпанию.

Многие пассажиры самолетов стараются избегать мест рядом с маленькими детьми, особенно если хотят выспаться во время полета. Национальная авиакомпания Японии Japan Airlines услышала эти мольбы о помощи и начала помечать в разделе бронирования билетов на сайтах и в приложении места, на которых будут расположены младенцы в возрасте от восьми дней до двух лет.

Впрочем, блогерша София Калимериду, которая рассказывает в своих соцсетях о путешествиях с двумя детьми и продвигает концепцию дружелюбного отношения к маленьким путешественникам, эту идею не оценила и накинулась с критикой на японского авиаперевозчика.

В начале мая 2025 года женщина опубликовала видео своего полета в бизнес-классе Japan Airlines, который оставил у нее неприятный осадок.

"Я, честно говоря, в шоке от этого... Japan Airlines – единственная авиакомпания в мире, которая при выборе места показывает, есть ли рядом дети, чтобы вы могли их избежать. По сути, они заранее внушают миллионам людей, что это те места, которых следует "избегать", и что сидение позади ребенка может сделать ваш полет некомфортным. Очень разочаровывает... что вы думаете? Если вы не летите на частном самолете, вам должно быть комфортно сидеть рядом с кем угодно...", – пожаловалась София.

Почти за месяц пост набрал большую популярность, однако мнения пользователь по поводу инициативы Japan Airlines разделились.

Часть комментаторов поддержали возмущение блогерши, согласившись, что таким образом авиакомпания заведомо дискриминирует путешественников с маленькими детьми и дает установку другим пассажирам, что младенцы могут только портить полет.

"Дети – это часть жизни. Мы все когда-то были детьми. Мы все должны вырасти и принять, что в таком тесном пространстве, как самолет, дети – это часть сделки", – отметила пользовательница holdsworth642.

Однако многие пользователи наоборот поддержали идею авиакомпании, заявив, что иметь детей и путешествовать с ними – это личный выбор родителей, так же как и другие пассажиры должны иметь право выбрать, в каких условиях лететь.

"Как мать я полностью поддерживаю их решение. Мы выбрали иметь детей... в то время как другие выбирают не иметь детей. Почему наш выбор должен влиять на кого-то еще? Нас же не ограничивают в количестве мест или не оставляют в невыгодном положении с нашим ребенком... так какое влияние это на вас на самом деле оказывает, если другие хотят выбрать тишину и покой во время полета?", – прокомментировала пользовательница с ником greta.alessandra.

"Вы мама, и я очень рада, что у вас есть такая привилегия иметь детей, но это ваш мир, и это не значит, что все принадлежат к этому миру. У людей разные потребности и разное терпение. Японские авиалинии стараются не допускать, чтобы пассажиров беспокоили младенцы. Ничего не имею против младенцев, но есть определенный риск, что они будут шуметь, и не у всех хватит терпения слушать это во время длительного перелета, когда нет возможности уйти. Вы как мама привыкли к этому шуму, но многие люди нет. Понимание и забота друг о друге должны быть в обоих направлениях. Японские авиалинии не атакуют младенцев, а дают другим людям возможность избежать их, чтобы перелет был более спокойным. Это не неуважение, это называется эмпатия!", – заявила nitschkephotography.

"Точно так же, как вы решили завести ребенка, люди должны иметь возможность выбирать, хотят ли они сидеть рядом с ребенком во время длительного перелета", – отметила miriamaaa.

"Отличная идея... Я бы поддержала целые рейсы, в которых будут только взрослые... Я бы заплатила больше, чтобы не сидеть рядом с плачущим ребенком во время полета!!", – согласилась пользовательница kellyjmoney.

"Japan Airlines понимает клиентов. Так всегда должен работать бизнес. Переступите через себя!", – добавил thesmithsound.

"Я на 100% не согласен. Япония живет в 2050 году. Все авиакомпании должны это сделать!", – призвал jayker77.

"Бизнес-класс изначально был создан для деловых путешественников, которым нужно было быстро включиться в дела после приземления. Представьте, что вы бронируете бизнес-класс, а рядом с вами плачущий ребенок. Они не ограничивают вас в возможности взять ребенка на борт. Они предоставляют остальным людям выбор. В Японии мы говорим "юдзуриай". Мы все делаем все возможное, чтобы не беспокоить соседей", – добавила пользовательница с ником tayumine.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые выяснили точное время начала истерик у маленьких детей в самолетах, а также среднюю продолжительность таких припадков. Помимо этого, родителям дали несколько научно обознованных советов, как пережить этот неприятные момент полета.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.