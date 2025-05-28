Теперь все заявители будут обязаны проходить проверку в соцсетях, включая сообщения, публикации и комментарии в Instagram, X и TikTok.

Администрация Трампа перекрывает иностранным студентам доступ к обучению в США. Как пишет Politico, согласно распоряжению, подписанному госсекретарем Марко Рубио, США временно прекращают собеседования на получение студенческой визы, а также планируют обязать всех иностранных студентов, подающих заявки на обучение, проходить проверку в социальных сетях.

В рамках подготовки к такой обязательной проверке администрация приказывает посольствам и консульским отделам США приостановить назначение новых собеседований длязаявителей на студенческие визы. При этом новая проверка будет применяться ко всем заявителям, а не только к тем, кто отмечен как активист. Сотрудники консульства будут проверять сообщения, публикации и комментарии заявителей на таких платформах, как Instagram, X и TikTok.

"С настоящего момента, в рамках подготовки к расширению обязательной проверки и проверки в социальных сетях, консульские отделы не должны добавлять никаких дополнительных возможностей для записи на прием для получения студенческой или обменной визы (F, M и J) до тех пор, пока не будут выпущены дополнительные указания", - говорится в распоряжении.

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Ранее администрация ввела некоторые требования проверки в социальных сетях, но они были в основном направлены на возвращающихся студентов, которые могли участвовать в протестах против действий Израиля в секторе Газа.

В распоряжении прямо не говорится, что именно будет проверять будущая проверка в социальных сетях, но она намекает на указы, направленные на предотвращение терроризма и борьбу с антисемитизмом.

При этом многие чиновники Госдепартамента в течение нескольких месяцев в частном порядке жаловались, что прошлые указания — например, по проверке студентов, которые могли участвовать в протестах в кампусе — были расплывчатыми. Неясно, например, может ли публикация фотографий палестинского флага в учетной записи X обозначать дополнительную проверку.

Отмечается, что если администрация осуществит этот план, это может серьезно замедлить обработку студенческих виз. Это также может нанести ущерб многим университетам, которые в значительной степени зависят от иностранных студентов для пополнения своего бюджета. Сейчас в США учатся более миллиона иностранных студентов.

Трамп и студенты

В 2025 году Дональд Трамп вступил в масштабное противостояние с Гарвардским университетом.

Конфликт разгорелся на фоне обвинений администрации Трампа в адрес Гарварда в содействии антисемитизму, поддержке пророссийских и проиранских настроений. Также университет отказался выполнить требования правительства по реформированию внутренней политики, в частности отмены программ разнообразия, равенства и инклюзии (DEI), а также отказался предоставить данные об иностранных студентах и преподавателях.

В ответ на отказ Гарварда, администрация Трампа приняла ряд жестких мер. В частности было заморожено более $2,2 миллиарда федерального финансирования, которое должно было пойти на научные исследования и контракты. Также Трамп пригрозил отменить налоговые льготы для университета. Однако самым громким стало решение отозвать государственный сертификат Гарварда, который позволяет университету принимать новых иностранных студентов.

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