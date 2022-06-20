Как заявил Песков, Россия готова поставлять газ по "Северному потоку" в полном объеме, но для этого Европа должна вернуть отремонтированные турбины.

После четырех месяцев полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины страна-агрессор признала, что антироссийские санкции полностью парализую работу "Северного потока".

Об этом заявил пресс-секретарь президента страны-оккупанта Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает российский "Интерфакс".

Как заявил Песков, Россия готова поставлять газ по "Северному потоку" в полном объеме, но для этого Европа должна вернуть отремонтированные турбины.

"С технологической точки зрения механическая инфраструктура этого трубопровода страдает из-за санкций, которые ввел Европейский союз… Перекачивающие мощности, а именно турбины, должны проходить капитальный ремонт. Какие-то турбины не могут быть возвращены. Европейцы их не возвращают на место. Именно это является причиной того, что просто нечем перекачивать. Это рукотворный кризис. Он создан руками ЕС", — сказал Песков.

Песков заявил, Европа "должна" отдать РФ турбины вопреки санкциям.

"Европейцы должны отдать то самое железо и отремонтировать железо в соответствии с их обязательствами", — заявил представитель Кремля.

Война в Украине и "Северный поток":

22 февраля 2022 года федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток-2". По его словам, это ответ на решение России о признании независимости "ЛНР" и "ДНР".

В тот же день немецкий Фонд защиты климата и окружающей среды отказался поддерживать российский газопровод "Северный поток-2". Его создали для обхода санкций США, чтобы завершить строительство.

23 февраля Соединенные Штаты Америки ввели санкции против оператора "Северного потока-2" в ответ на признание Россией террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины.

1 марта оператор "Северного потока-2" обанкротился в связи с введенными западными санкциями в отношении России из-за ее агрессии против Украины. Банкротство подтвердили в правительстве швейцарского кантона Цуг, где был зарегистрирован Nord Stream 2 AG.

В марте 2022 года Оператор ГТС Украины призвал Европу уменьшить поставки газа через "Северный поток-1" для соответствующего перераспределения газовых маршрутов и максимальной загрузки украинской ГТС.

Европейские операторы ГТС поддержали позицию Украины и согласились способствовать усилению энергетической безопасности региона.

27 марта 2022 года Украина обратилась к Германии с просьбой остановить "Северный поток-1".

18 апреля 2022 года главу одной из земель Германии уличили в сговоре с россиянами по "Северному потоку-2"

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