Москва расширила набор в армию и увеличила производство оружия, но мир может поставить под угрозу экономические достижения РФ.

Успехи России на фронте в Украине - одна из главных причин, почему Владимир Путин не готов пойти на мирное соглашение. Некоторые из его соседей опасаются, что военный успех не позволит российскому диктатору согласится на мир.

Издание The Wall Street Journal пишет, что Путин перестроил экономику на выпуск рекордного количества танков и гаубиц, а также использовал огромные бонусы для солдат.

Увеличение армии спасло Москву от первоначальных потерь, которые она понесла, не сумев быстро захватить Киев. Теперь оно помогает российским войскам снова продвигаться на запад, заняв за последний месяц более 100 квадратных миль. Эти успехи дали Путину возможность не спешить с мирным соглашением и отказаться от прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, несмотря на растущее давление со стороны Европы и отчаяние американского лидера Дональда Трампа по поводу отсутствия прогресса в прекращении войны.

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Но если или когда Путин будет готов заключить мир, свернуть наращивание военной мощи может оказаться более сложной задачей.

"Для России важна военная промышленность, потому что она стала движущей силой экономического роста. В течение некоторого времени РФ будет практически невозможно сократить военные расходы", - говорит старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Александр Коляндр.

В последние годы российская оружейная промышленность получила миллиарды долларов на стимулирование производства и поддержание его на бешеной скорости 24 часа в сутки. Приток денег увеличил зарплату и способствовал росту уровня жизни тысяч россиян в бедных регионах страны. Если война в Украине все же закончится, некоторые соседи России опасаются, что ее военная экономика может быть переориентирована на них.

"Радикальное или очень быстрое сокращение зарплат не будет хорошей идеей. Государству не выгодно разочаровывать вооруженных людей", - говорит Владимир Ищенко из Свободного университета Берлина.

Если боевые действия в Украине закончатся, то российской армии по-прежнему будут нужны люди, а оружейная промышленность продолжит производить оружие и авто, необходимые для замены советских запасов, но медленнее. Сокращение рабочих мест на заводах, а также стагнация экономики могут вызвать недовольство тех, кто считает, что война привела к крупнейшему перераспределению богатства со времен распада СССР.

"Без такого экзистенциального кризиса, как война в Украине, было бы трудно оправдать вливание денег в оборонную промышленность такими темпами, как сейчас", - говорит руководитель московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Уже есть признаки того, что толчок, полученный в результате войны, резкого роста зарплат и уровня жизни, начинает сходить на нет. Снижение цен на нефть добавляет неопределенности.

Экономика России - последние новости

Издание Bloomberg сообщало, что экономика России трещит по швам. Отмечается, что президент США Дональд Трамп может нанести решающий удар.

Кроме того, издание Financial Times писало, что военная экономика РФ - это карточный домик. Финансовая основа политики Путина выглядят все более хрупкой. Высокопоставленные представители правящей элиты РФ уже публично выражают беспокойство.

18 марта российский диктатор признал, что российская экономика неизбежно будет охлаждаться.

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