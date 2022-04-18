По данным СМИ, Мануэла Швезиг активно лоббировала интересы российской газодобывающей компании "Газпром", боролась с критикой "Северного потока-2" и искала пути обхода санкций США.

Одна из лидеров немецкой правящей Социал-демократической партии, главный министр Северо-Восточной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг вступила в сговор с российским "Газпромом" для продвижения газопровода "Северный поток-2".

Об этом стало известно благодаря утечке документов, пишет британская газета The Times.

Швезиг обвиняют в создании Фонд защиты окружающей среды и климата, который тайно лоббировал интересы российской газодобывающей компании "Газпром", боролся с критикой россиян и искал пути обхода санкций США.

Сотни электронных писем и документов, опубликованных в соответствии с законом об экологической информации, показывают, что Мануэла Швезиг тесно сотрудничала с компанией Nord Stream 2 AG - оператором газопровода "Северный поток-2". Компания даже попросила подслушивать "неофициальные" брифинги для журналистов.

Швезиг была причастна к принятию решений по найму работников для Nord Stream 2 AG. Отмечается, что эту компанию возглавлял Маттиас Варниг - бывший член Штази (министерство государственной безопасности ГДР), который дружил и работал с Владимиром Путиным в 1980-х годах, когда тот был офицером КГБ.

По данным немецкой газеты Die Welt, офис Мануэлы Швезиг работал, по сути, как "филиал Газпрома". Часть ее речей в парламенте и интервью для газет, по сути, были написаны "Газпромом".

Полученные газетой документы свидетельствуют о плане найма "опытных работников" из "Северного потока-2" в Фонд защиты окружающей среды и климата, созданный администрацией Швезиг в прошлом году. Ее имя фигурирует в учредительных документах фонда. Миллионы евро для этой неправительственной организации, полученные в основном от "Газпрома", были направлены на достройку газопровода и защиту его от санкций США, сообщает Die Welt.

Согласно опубликованным документам, менеджер по коммуникациям Nord Stream 2 также давал указания Швезиг: "Мы должны попытаться позиционировать фонд... как "разумный ответ" на жесткое поведение США".

После этого она выступила с речью в парламенте земли Мекленбург-Передняя Померания, отбросив критику проекта как попытку давить на Германию, чтобы она покупала "американский газ".

Мануэла Швезиг также часто встречалась с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером, который сейчас является главой комитета акционеров компании Nord Stream AG и членом правления "Газпрома". Они обсуждали способы избежания санкций США, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Отмечается, что теперь дружеские отношения Германии с путинской Россией рассматривается как чудовищная ошибка. С тех пор Швезиг начала заявлять, что "Путин обманул нас всех" и извинялась за поддержку газопровода "Северный поток-2". Впрочем, пока комментариев от ее офиса изданиям получить не удалось.

Северный поток-2 - что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины. 10 сентября 2021 года в России заявили о завершении строительства газопровода"Северный поток-2". Его должны были запустить после сертификации.

22 февраля 2022 года федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток-2". По его словам, это ответ на решение России о признании независимости "ЛНР" и "ДНР".

В тот же день немецкий Фонд защиты климата и окружающей среды отказался поддерживать российский газопровод "Северный поток-2". Его создали для обхода санкций США, чтобы завершить строительство.

23 февраля Соединенные Штаты Америки ввели санкции против оператора "Северного потока-2" в ответ на признание Россией террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

1 марта оператор "Северного потока-2" обанкротился в связи с введенными западными санкциями в отношении России из-за ее агрессии против Украины. Банкротство подтвердили в правительстве швейцарского кантона Цуг, где был зарегистрирован Nord Stream 2 AG.

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