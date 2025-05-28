Подрыв авиационного движения по всей РФ: эксперт оценил последствия ударов по Москве

Россияне пытаются рассредоточить производства своих БПЛА, отметил Денис Попович.

Украинские удары по российским предприятиям ВПК в Москве и области стали системными. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный обозреватель Денис Попович.

"И плюс, что подрываются возможности гражданской авиации РФ. Москва - это крупнейший авиационный хаб в России. И когда они не работают, это означает подрыв авиационного движения фактически по всей РФ. А без авиационного движения логистика по РФ очень тяжелая из-за огромных масштабов этой страны", - сказал Попович.

Он также объяснил, благодаря чему Украина способна наращивать производство БПЛА, не боясь российских атак. По его словам, Киев пытается распределять свое военное производство в разных местах, чтобы Россия не могла одним ударом его уничтожить.

Видео дня

"Оно существует за рубежом, например. Все, что они не смогут выцелить. Да, некоторые удары РФ могут достигать цели. Но в том и есть преимущество нашего производства, что оно не концентрируется в отдельных местах. Если мы когда-то атаковали Алабугу, то там сконцентрированы огромные производственные мощности. И нанеси по ним удар - сразу будет ощутимо... Но россияне также не складывают яйца в одну корзину. И там сейчас также дроны могут изготавливаться в разных местах", - добавил Попович.

Удары по РФ: важные новости

В ночь на 28 мая БПЛА в очередной раз атаковали территорию РФ. В частности удар пришелся и по Подмосковью в районе предприятия по производству БПЛА. Также удар был нанесен по технопарку "Эльма" в 43 км от Москвы. По данным минобороны РФ, за ночь Россия якобы сбила 296 украинских БПЛА.

На фоне удара, план "Ковер" вводили в московских аэропортах и в аэропортах Владимира, Иванова, Калуги, Костромы и Ярославля.

Вас также могут заинтересовать новости: