Подрыв авиационного движения по всей РФ: эксперт оценил последствия ударов по Москве

Украинские удары по российским предприятиям ВПК в Москве и области стали системными. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный обозреватель Денис Попович.
"И плюс, что подрываются возможности гражданской авиации РФ. Москва - это крупнейший авиационный хаб в России. И когда они не работают, это означает подрыв авиационного движения фактически по всей РФ. А без авиационного движения логистика по РФ очень тяжелая из-за огромных масштабов этой страны", - сказал Попович.
Он также объяснил, благодаря чему Украина способна наращивать производство БПЛА, не боясь российских атак. По его словам, Киев пытается распределять свое военное производство в разных местах, чтобы Россия не могла одним ударом его уничтожить.
"Оно существует за рубежом, например. Все, что они не смогут выцелить. Да, некоторые удары РФ могут достигать цели. Но в том и есть преимущество нашего производства, что оно не концентрируется в отдельных местах. Если мы когда-то атаковали Алабугу, то там сконцентрированы огромные производственные мощности. И нанеси по ним удар - сразу будет ощутимо... Но россияне также не складывают яйца в одну корзину. И там сейчас также дроны могут изготавливаться в разных местах", - добавил Попович.
Удары по РФ: важные новости
В ночь на 28 мая БПЛА в очередной раз атаковали территорию РФ. В частности удар пришелся и по Подмосковью в районе предприятия по производству БПЛА. Также удар был нанесен по технопарку "Эльма" в 43 км от Москвы. По данным минобороны РФ, за ночь Россия якобы сбила 296 украинских БПЛА.
На фоне удара, план "Ковер" вводили в московских аэропортах и в аэропортах Владимира, Иванова, Калуги, Костромы и Ярославля.