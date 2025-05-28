В Европе еще много менее исследованных уголков, которые только и ждут, чтобы их открыли.

Поскольку многие популярные туристические города ломятся от наплыва туристов в летний топ-сезон, жаждущие необычных впечатлений, покоя и экономии путешественники изо всех сил пытаются найти менее известные альтернативы.

Эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвали 13 неожиданных мест для летнего отдыха в Европе в 2025 году, также пояснив, чем гостей удивляет каждое из них.

"Не позволяйте этому (толпам туристов – ред.) отпугнуть вас от поездки в Европу в этом году – есть много менее исследованных уголков континента, которые только и ждут, чтобы их открыли. Избавьтесь от летней жары в самых высоких районах Скандинавии или найдите пустой пляж на побережье Балтийского моря. Отправьтесь в отпуск туда, куда отправляются местные жители, в пышную часть Португалии или плюхнитесь на более спокойное побережье Греции", – призывают авторы материала.

Видео дня

13 неожиданных мест для летнего отдыха в Европе

Альта Бадия, Италия – для отдыха в горах. Минью, Португалия – для гурманов. Ла-Риоха, Испания – для любителей вина. Полуостров Пелион, Греция – для спокойного пляжного отдыха. Пик-дю-Миди, Франция – для наблюдения за звездами. Центральная Австрия – для спа-отдыха. Балтийское побережье, Латвия – для изучения пустых пляжей и национальных парков. Шпицберген, Норвегия – для наблюдения за дикой природой. Албанская Ривьера, Албания – для уединенного пляжного отдыха. Стокгольмский архипелаг, Швеция – для отдыха на острове. Кардиган-Бей, Уэльс – для наблюдения за морской жизнью. Антверпен, Бельгия – для культурного городского отдыха. Юлийские Альпы, Словения – для приключений на природе.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты UK’s Post Office определили лучшие города Европы для бюджетного отдыха этим летом. Возглавила рейтинг латвийская столица Рига, а всего в топ-10 попали семь городов в Восточной Европе.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.