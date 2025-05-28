В список попали бельгийский Антверпен и словенские Альпы / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Поскольку многие популярные туристические города ломятся от наплыва туристов в летний топ-сезон, жаждущие необычных впечатлений, покоя и экономии путешественники изо всех сил пытаются найти менее известные альтернативы.

Эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвали 13 неожиданных мест для летнего отдыха в Европе в 2025 году, также пояснив, чем гостей удивляет каждое из них.

"Не позволяйте этому (толпам туристов – ред.) отпугнуть вас от поездки в Европу в этом году – есть много менее исследованных уголков континента, которые только и ждут, чтобы их открыли. Избавьтесь от летней жары в самых высоких районах Скандинавии или найдите пустой пляж на побережье Балтийского моря. Отправьтесь в отпуск туда, куда отправляются местные жители, в пышную часть Португалии или плюхнитесь на более спокойное побережье Греции", – призывают авторы материала.

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13 неожиданных мест для летнего отдыха в Европе

  1. Альта Бадия, Италия – для отдыха в горах.
  2. Минью, Португалия – для гурманов.
  3. Ла-Риоха, Испания – для любителей вина.
  4. Полуостров Пелион, Греция – для спокойного пляжного отдыха.
  5. Пик-дю-Миди, Франция – для наблюдения за звездами.
  6. Центральная Австрия – для спа-отдыха.
  7. Балтийское побережье, Латвия – для изучения пустых пляжей и национальных парков.
  8. Шпицберген, Норвегия – для наблюдения за дикой природой.
  9. Албанская Ривьера, Албания – для уединенного пляжного отдыха.
  10. Стокгольмский архипелаг, Швеция – для отдыха на острове.
  11. Кардиган-Бей, Уэльс – для наблюдения за морской жизнью.
  12. Антверпен, Бельгия – для культурного городского отдыха.
  13. Юлийские Альпы, Словения – для приключений на природе.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты UK’s Post Office определили лучшие города Европы для бюджетного отдыха этим летом. Возглавила рейтинг латвийская столица Рига, а всего в топ-10 попали семь городов в Восточной Европе.

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