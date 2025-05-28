Лавров заявил, что условием России для завершения войны является "возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины".

О новом раунде переговоров России и Украины будет объявлено в ближайшее время, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Он также заявил, что Россия настаивала на "отмене дискриминационных законов" на встрече с Украиной в Стамбуле и будет продолжать это делать.

Видео дня

При этом Лавров заявил, что условием России для завершения войны является "возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины", и эти требования должны быть удовлетворены "при любой форме урегулирования конфликта".

Переговоры с Россией - новости

Как сообщал УНИАН, 16 мая состоялась первая с 2022 года прямая встреча делегаций Украины и России. Во время переговоров россияне выдвинули требование, чтобы украинские войска оставили территории, которые РФ незаконно считает частью своего государства. По данным СМИ, украинской стороне заявили, что Россия "готова воевать вечно".

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия в своем "меморандуме" по Украине укажет условия, а также возможные сроки окончания войны.

Также Владимир Зеленский заявлял, что готов ко встречам с россиянами в любом формате и на любой предложенной площадке, в том числе и к трехсторонним переговорам с Путиным и Трампом.

Вас также могут заинтересовать новости: