Несмотря на существующие недостатки, Силы обороны пока способны держать фронт.

Сегодня Украина имеет достаточно оружия, чтобы сдерживать российское наступление на фронте и ограничивать его минимальными территориальными достижениями за высокую цену. Но проблемой украинской армии является постоянный дефицит живой силы. Об этом в интервью Tagesschau заявил немецкий военный аналитик Франц-Стефан Гади.

"С украинской стороны главной проблемой остается нехватка пехоты. Однако украинская система обороны держится - потому что россияне не могут атаковать в больших масштабах, а сама Украина производит большое количество мин и беспилотников. Количество беспилотников потенциально может достичь четырех миллионов до конца года", - заявил он.

Аналитик указал также на улучшение ситуации с украинской артиллерией, где помощь Европы становится все более ощутимой.

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"В целом для Украины наблюдается негативная тенденция, но не катастрофическая. Если все так и будет продолжаться, россияне будут продвигаться медленно с минимальными территориальными достижениями - за значительную цену. Вопрос будет таким: удержится ли украинский фронт, пока российские силы не истощатся и не начнутся серьезные переговоры о прекращении огня", - сказал Гади.

По словам эксперта, стратегия России заключается в том, чтобы истощить украинские вооруженные силы, в частности систему ПВО. И здесь проблемой являются российские баллистические ракеты, которые нечем будет сбивать без дальнейших поставок современных ракет-перехватчиков от США.

"Если украинская система противоракетной обороны в какой-то момент потерпит крах, усталость от войны с украинской стороны может быть настолько большой, что правительство рано или поздно будет вынуждено вступить в переговоры. Но я даже не вижу, чтобы это произошло на данный момент", - заметил аналитик.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, незначительные, но все же имеющиеся успехи России на фронте в Украине являются главной причиной того, почему Владимир Путин отказывается от переговоров о мире. Также оптимизма диктатору придают неплохие темпы производства оружия в России.

Тем временем президент Украины выразил надежду, что война закончится к лету следующего года. По словам Владимира Зеленского, к тому времени экономика России будет испытывать сильное действие санкций.

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