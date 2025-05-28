'Мы можем удивить Россию': Зеленский ответил, в какой помощи нуждается Украина

Процесс поставки оружия для Украины от партнеров продолжается, он не на паузе. Ведутся переговоры по наращиванию поставок. Зато в Украине продолжается общая мобилизация. Ее значительно темпы не изменились.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на встрече с журналистами, которая состоялась 27 мая.
"Темпы мобилизации не изменились. Я не вижу, чтобы они отличались от того, что было за последние полгода. Я имею в виду те планы, которые есть в Генштабе, и то, что там они делают. Я слышал в докладе начальника Генштаба на Ставке, и Драпатова, командующего Сухопутными войсками, - они движутся в своем плане", - сказал Зеленский.
Президент добавил, что на уровне Министерства обороны и Офиса президента происходят переговоры об увеличении поставок оружия. Нужно финансирование, потому что Украина начала находить небесплатные варианты поставки оружия.
"Какие-то вещи открываются, для них нужны финансы. Это касается и артиллерийских снарядов и ПВО, разных вещей - на все это нужны финансы. Бюджет у вас один, и вы планируете одно. Потом, когда понимаете, что помощь может уменьшаться, что это бесплатная помощь, что она уменьшается, а у войны аппетит не уменьшается - война вот такая, какая есть, - и поэтому надо увеличивать количество соответствующего оружия или снарядов. Важно, что мы их находим, что они есть. На рынке это есть. Это важно", - добавил президент.
Зеленский напомнил, что россияне мобилизуют 50 тысяч человек в месяц. В этом месяце - 40 тысяч. Когда США дают сигналы о перспективах двусторонних отношений с РФ, темпы мобилизации Москвы растут.
"Просто делюсь с вами, поскольку вижу много разных цифр и аналитики, которые ежедневно меняются. И то, что я вижу, это очень интересно. Создается впечатление, что голос США имеет большое влияние. Мы даже иногда не можем представить, на что именно. Это опасно для нас? Очень. Поскольку с одной стороны у вас есть, например, 30 тысяч, 35 тысяч. А Украина за этот период мобилизовала 25 тысяч, 27 тысяч. А Россия, например, 45 тысяч. А потом, когда раздаются какие-то голоса из Европы или Соединенных Штатов, и они говорят, мол, да, мы думаем, что Путин готов и так далее, - у них сразу больше 40. Это для нас проблема? Да. Кому эти голоса помогают? Большой вопрос. Но это во-первых. Во-вторых, опять же, о российской милитаризованной экономике. Второй момент, они платят им больше 10 тысяч долларов. Я имею в виду различные бюджеты: местные, правительство, органы власти. То есть там много всего. Они делают выплаты, чтобы подписать контракт и так далее", - отметил Зеленский.
Отвечая на вопрос, как Запад может помочь Украине, президент подчеркнул, что необходима именно финансовая поддержка, в частности за счет замороженных российских активов. Зеленский добавил:
"Мы можем удивить Россию, если у нас будут средства. Действительно. Все эти их ракеты - мы найдем ответ. Если у нас будет финансирование за определенный промежуток времени. Может ли это приблизить нас к миру? Да. Поскольку я думаю, что русские пока не чувствуют войны. Мы чувствуем. А они не чувствуют. Мы понимаем, сколько у Путина сейчас денег. Сколько он зарабатывает на энергетике, например. Вопрос с ограничением цен на энергоносители - очень важный вопрос. И у него будут серьезные проблемы. Потому что у него большое производство. Поэтому, у него будут огромные проблемы без денег. И я это понимаю. Любые экономические санкции важны. Следовательно, если у него не будет денег, он не будет производить такой объем оружия".
Поставки оружия Украине
С начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года военная помощь от международных партнеров стала решающим фактором в способности Украины защищать свою территорию.
Основные поставщики:
- США - крупнейший донор: предоставляют артиллерию, системы HIMARS, ракеты, БПЛА, средства ПВО (Patriot, NASAMS), танки Abrams, а также объявили о передаче истребителей F-16 через европейских союзников.
- ЕС и страны НАТО - поставляют гаубицы, танки Leopard 2, системы ПВО IRIS-T, боеприпасы, дроны и обучение украинских военных.
- Великобритания - передала бронетехнику, дальнобойные ракеты Storm Shadow, средства ПВО, тренирует украинских пилотов.
- Нидерланды, Норвегия, Польша, Канада, Литва, Чехия и другие - поддерживают техникой, боеприпасами, ремонтами и логистикой.
Как сообщал УНИАН, недавно последние истребители F-16, которые Нидерланды обещали Украине, вылетели с авиабазы Волкел в Бельгию. Там их готовят к передаче украинским Воздушным силам.
Не утихают дискуссии о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. Неопределенность в позиции Берлина вызвала возмущение среди союзников и собственной коалиции. Разговоры продолжаются на фоне опасений, что США прекратят помощь Украине.