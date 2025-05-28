'Мы можем удивить Россию': Зеленский ответил, в какой помощи нуждается Украина

Президент добавил, что на рынке есть оружие, необходимое Украине. Впрочем, Киеву не хватает финансирования для подписания контрактов.

Процесс поставки оружия для Украины от партнеров продолжается, он не на паузе. Ведутся переговоры по наращиванию поставок. Зато в Украине продолжается общая мобилизация. Ее значительно темпы не изменились.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на встрече с журналистами, которая состоялась 27 мая.

"Темпы мобилизации не изменились. Я не вижу, чтобы они отличались от того, что было за последние полгода. Я имею в виду те планы, которые есть в Генштабе, и то, что там они делают. Я слышал в докладе начальника Генштаба на Ставке, и Драпатова, командующего Сухопутными войсками, - они движутся в своем плане", - сказал Зеленский.

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Президент добавил, что на уровне Министерства обороны и Офиса президента происходят переговоры об увеличении поставок оружия. Нужно финансирование, потому что Украина начала находить небесплатные варианты поставки оружия.

"Какие-то вещи открываются, для них нужны финансы. Это касается и артиллерийских снарядов и ПВО, разных вещей - на все это нужны финансы. Бюджет у вас один, и вы планируете одно. Потом, когда понимаете, что помощь может уменьшаться, что это бесплатная помощь, что она уменьшается, а у войны аппетит не уменьшается - война вот такая, какая есть, - и поэтому надо увеличивать количество соответствующего оружия или снарядов. Важно, что мы их находим, что они есть. На рынке это есть. Это важно", - добавил президент.

Зеленский напомнил, что россияне мобилизуют 50 тысяч человек в месяц. В этом месяце - 40 тысяч. Когда США дают сигналы о перспективах двусторонних отношений с РФ, темпы мобилизации Москвы растут.

"Просто делюсь с вами, поскольку вижу много разных цифр и аналитики, которые ежедневно меняются. И то, что я вижу, это очень интересно. Создается впечатление, что голос США имеет большое влияние. Мы даже иногда не можем представить, на что именно. Это опасно для нас? Очень. Поскольку с одной стороны у вас есть, например, 30 тысяч, 35 тысяч. А Украина за этот период мобилизовала 25 тысяч, 27 тысяч. А Россия, например, 45 тысяч. А потом, когда раздаются какие-то голоса из Европы или Соединенных Штатов, и они говорят, мол, да, мы думаем, что Путин готов и так далее, - у них сразу больше 40. Это для нас проблема? Да. Кому эти голоса помогают? Большой вопрос. Но это во-первых. Во-вторых, опять же, о российской милитаризованной экономике. Второй момент, они платят им больше 10 тысяч долларов. Я имею в виду различные бюджеты: местные, правительство, органы власти. То есть там много всего. Они делают выплаты, чтобы подписать контракт и так далее", - отметил Зеленский.

Отвечая на вопрос, как Запад может помочь Украине, президент подчеркнул, что необходима именно финансовая поддержка, в частности за счет замороженных российских активов. Зеленский добавил:

"Мы можем удивить Россию, если у нас будут средства. Действительно. Все эти их ракеты - мы найдем ответ. Если у нас будет финансирование за определенный промежуток времени. Может ли это приблизить нас к миру? Да. Поскольку я думаю, что русские пока не чувствуют войны. Мы чувствуем. А они не чувствуют. Мы понимаем, сколько у Путина сейчас денег. Сколько он зарабатывает на энергетике, например. Вопрос с ограничением цен на энергоносители - очень важный вопрос. И у него будут серьезные проблемы. Потому что у него большое производство. Поэтому, у него будут огромные проблемы без денег. И я это понимаю. Любые экономические санкции важны. Следовательно, если у него не будет денег, он не будет производить такой объем оружия".

Поставки оружия Украине

С начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года военная помощь от международных партнеров стала решающим фактором в способности Украины защищать свою территорию.

Основные поставщики:

США - крупнейший донор: предоставляют артиллерию, системы HIMARS, ракеты, БПЛА, средства ПВО (Patriot, NASAMS), танки Abrams, а также объявили о передаче истребителей F-16 через европейских союзников.

ЕС и страны НАТО - поставляют гаубицы, танки Leopard 2, системы ПВО IRIS-T, боеприпасы, дроны и обучение украинских военных.

Великобритания - передала бронетехнику, дальнобойные ракеты Storm Shadow, средства ПВО, тренирует украинских пилотов.

Нидерланды, Норвегия, Польша, Канада, Литва, Чехия и другие - поддерживают техникой, боеприпасами, ремонтами и логистикой.

Как сообщал УНИАН, недавно последние истребители F-16, которые Нидерланды обещали Украине, вылетели с авиабазы Волкел в Бельгию. Там их готовят к передаче украинским Воздушным силам.

Не утихают дискуссии о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. Неопределенность в позиции Берлина вызвала возмущение среди союзников и собственной коалиции. Разговоры продолжаются на фоне опасений, что США прекратят помощь Украине.

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