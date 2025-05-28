Эмоциональные высказывания не сработают в случае с Путиным, если не применить жесткие санкции, уверен журналист.

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что диктатор Владимир Путин является "сумасшедшим", не только вводит в заблуждение, но и может сыграть ему на руку.

Об этом пишет колумнист Bloomberg Opinion Марк Чемпион. По его мнению, последняя эскалация со стороны Кремля является не проявлением иррациональности, а логичным шагом - и если США не изменят курс, Путин может добиться успеха.

"В Путине нет ничего безумного. Эти обстрелы жестокие и циничные, и они будут продолжаться. Они безжалостно логичны и далеко не беспрецедентны", - пишет Чемпион.

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Журналист считает, что без решительного разворота позиции Дональда Трампа - прежде всего в вопросе восстановления полноценной военной помощи Украине - США фактически открывают дорогу для дальнейшего продвижения России. Трамп, отмечает Чемпион, пока не демонстрирует готовности к такой смене курса. Коммунист пишет:

"Возобновление поставок оружия подорвало бы его главную цель - достичь определенных экономических и политических побед путем перезагрузки отношений с Москвой".

Путин, который сохраняет неизменную цель - доминирование в регионе, - использует момент для развертывания новой волны воздушной войны, истощающей запасы украинских ПВО. Чемпион предостерегает, что такая тактика может вынудить Киев к мучительному выбору - защищать либо гражданское население, либо военную инфраструктуру.

Кроме того, заявление Путина о создании "буферной зоны" на границе с Украиной, по мнению Чемпиона, является манипуляцией - способом оправдать дальнейший захват украинских территорий как оборонительную меру.

В то же время позиция США все больше расходится с курсом европейских союзников, которые понимают, что поражение Путина критически важно для стабильности на континенте. Однако без поддержки Вашингтона ни Украина, ни Европа не способны обеспечить необходимый уровень давления. Чемпион отмечает:

"Украина не может выйти из этой войны как жизнеспособное суверенное государство без полноценной западной военной помощи и санкций".

Журналист подытожил, что у Киева нет другого выхода, как бороться дальше, а у Запада - признать, что Путина нельзя сдержать надеждами на его "неадекватность".

Отношения Трампа и Путина рушатся?

Как сообщал УНИАН, отношения между Трампом и Путиным претерпели существенное ухудшение в мае 2025 года. Трамп, который ранее демонстрировал стремление к диалогу с Кремлем, сейчас открыто критикует Путина за эскалацию войны в Украине и отказ от мирных переговоров.

После массированных российских атак на украинские города, Трамп назвал Путина "абсолютно сумасшедшим" и предупредил, что тот "играет с огнем". Президент США также заявил, что рассматривает возможность введения новых санкций против России, если Кремль не прекратит агрессию.

В ответ на заявления Трампа, бывший президент России Дмитрий Медведев пригрозил Третьей мировой, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что слова Трампа являются "эмоциональной реакцией".

Изменение позиции Трампа в отношении России вызвало новую волну дискуссий в Конгрессе США. Сенаторы от обеих партий призывают к принятию законопроекта о санкциях против России, который предусматривает жесткие экономические меры в случае отказа Кремля от переговоров или дальнейшей агрессии.

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