Визит будет сосредоточен на поддержке Германией Украины и усилиях по достижению прекращения огня.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин в среду, 28 мая, официально подтвердили в Германии. Об этом говорится на сайте Федерального канцлера.

Отмечается, что канцлер Фридрих Мерц примет украинского лидера в своем ведомстве в 12:00. Визит будет сосредоточен на поддержке Германией Украины и усилиях по достижению прекращения огня. Совместная пресс-конференция Мерца и Зеленского запланирована на 13:30.

После этого Зеленский и Мерц будут общаться с представителями немецких компаний, а тогда президент Украины встретится еще с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером для переговоров во дворце Бельвю.

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The New York Times пишет, что сегодняшняя встреча Зеленского с немецким канцлером будет третьей за последние несколько недель, она "подчеркивает сосредоточенность Мерца на войне в Украине, поскольку он стремится восстановить лидерство Германии среди европейских союзников на фоне ослабления обязательств США перед НАТО".

Также издание отметило, что "теплые" отношения Мерца и Зеленского резко контрастируют с теми, которые были сначала у украинского лидера с предыдущим канцлером Олафом Шольцом, и что Шольц посетил Украину только через год после вторжения России.

"Ожидается, что переговоры между Мерцом и Зеленским будут сосредоточены на продолжении военной помощи, особенно учитывая, что Соединенные Штаты, крупнейший донор Украины, похоже, готовы сократить свою поддержку. Особый интерес для украинского лидера представляет дальнобойный ракетный комплекс "Таурус", который Германия разработала вместе со Швецией", - говорится в материале.

Визит Зеленского в Берлин

Как сообщал ранее УНИАН, Зеленский едет в Берлин 28 мая. Как информировало издание Spiegel, они обсудят возможные шаги по дальнейшим техническим переговорам между Украиной и Россией, а также планы относительно нового пакета санкций ЕС против России, который имеет целью усилить давление на Москву.

Bild писал, что даже во время предстоящего визита президента Украины Зеленского в Берлин, в среду, 28 мая, решение о передаче дальнобойных ракет Taurus принято не будет. "Теперь разгораются новые дебаты о том, какое вооружение Германия должна поставить Украине, если [кремлевский диктатор] Владимир Путин по-прежнему не готов пойти на перемирие", - говорится в материале.

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