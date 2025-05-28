Рост зарплат новых сотрудников замедляется, но не настолько, чтобы изменить мнение о войне.

Период роста уровня жизни россиян, который способствовал поддержке войны в Украине, подходит к концу. Сильнее всего расходы на вторжение ударили по тем, кто привык жить на широкую ногу.

Газета Financial Times пишет, что сильный рост зарплат и напряженный рынок труда с февраля 2022 года стали важнейшим фактором сохранения общественной поддержки Кремля, несмотря на санкции, высокую инфляцию и другие экономические проблемы.

Россияне все еще ощущают стабильность, но это не так

Однако анализ объявлений о найме, проведенный FT, свидетельствует о том, что бурный рост зарплат новых сотрудников ослаб в начале 2025 года. Так, с сентября по декабрь 2024 года зарплаты новых сотрудников выросли на 4,2% в номинальном выражении, но за первые три месяца года - только на 2,2%.

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Однако экономисты и последние опросы потребителей говорят о том, что ощущение финансовой стабильности у россиян сохранится, даже несмотря на то, что замедление роста ВВП и падение доходов от продажи нефти, указывают на то, что военная экономика Владимира Путина теряет обороты.

"Российская экономика находится в напряженном состоянии, и проблемы накапливаются. Но в то же время у людей больше денег, чем раньше. Как ни странно, эти тенденции не являются взаимоисключающими", - говорит российский экономист Константин Насонов.

С цифрами не поспоришь

По данным Росстата, рост реальных доходов населения - включая доходы от аренды недвижимости и проценты по сбережениям - за три месяца 2025 года снизился до 7,1% со среднего показателя прошлого года в 8,3%.

При этом реальные доходы населения после вторжения сначала упали, но в конце 2022 года восстановились и начали расти небывалыми за 10 лет темпами. Даже совокупная инфляция, составившая около 30% за три года, не смогла свести на нет достигнутые успехи. Впервые более чем за 10 лет доля россиян, положительно оценивающих свое материальное положение, превысила долю тех, кто настроен негативно, в середине 2024 года, по данным российского опросного агентства "Левада".

По результатам опросов, проведенных Институтом развивающихся экономик Банка Финляндии и московским университетом ВШЭ, 2023 год стал для россиян лучшим финансовым годом за последние 10 лет. Более поздние опросы, проведенные группой независимых исследователей Chronicles, дают чуть менее позитивную оценку, но признаков резкого спада, который мог бы вызвать политическую нестабильность, нет.

Что ждет экономику РФ и россиян

"Чем тяжелее становится жизнь в финансовом плане, тем меньше вероятность того, что кто-то поддержит войну", - рассказал оппозиционер Алексей Миняйло.

Расходы Путина на войну особенно ощутили на себе те, кто живет на широкую ногу.

"Семьи, живущие в бедности, теперь получают деньги от мужей, призванных на фронт", - говорит Александра Прокопенко, научный сотрудник Российско-Евразийского центра Карнеги в Берлине.

Уже в этом году появились признаки того, что бурно развивающаяся военная экономика России начинает угасать. Согласно официальным оценкам, рост ВВП в этом году составит около 2%, что несравнимо с 4% в среднем за последние два года.

Отмечается, что значительная часть резервов РФ истощена, а новые доходы находятся под давлением, поскольку цены на нефть остаются низкими. Так, большая часть рабочей силы уже занята, и, поскольку ключевая ставка Центробанка России составляет 21% для сдерживания инфляции, то предприятиям трудно привлекать кредиты. Тем не менее, вероятно, пройдет еще некоторое время, прежде чем большинство россиян почувствуют удар, который может привести к изменению настроений.

Экономика России - последние новости

18 марта Владмир Путин признал, что российская экономика неизбежно будет охлаждаться.

При этом WSJ сообщило, что если или когда Путин будет готов заключить мир, свернуть наращивание военной мощи может оказаться более сложной задачей, потому что ударит по населению страны, которое выживает за счет войны против Украины.

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