Условия для натурализации иностранцев предлагают ужесточить.

За последнее десятилетие, особенно с 2022 года, в Польшу переехало большое количество украинцев, однако гражданство там смогли получить немногие - лишь около 40 тысяч человек.

Как пишет Schengen.News, согласно докладу Nasz Wybir, с 2015-го по 2024 год польское гражданство получили менее 40 000 украинцев, хотя в этой стране работает очень много наших соотечественников. Поэтому, по мнению аналитиков, низкий процент украинцев, сумевших получить польское гражданство, свидетельствует о наличии структурных препятствий для иностранцев, желающих натурализоваться в стране.

Так, в 2015-2023 годах польское гражданство приобрело 31 900 украинцев. В прошлом году, по данным МВД Польши, "добро" в целом получили 16 300 человек. Эксперты уверены, что половина из них - украинцы. Таким образом, с большой вероятностью можно предположить, что за последние десять лет польское гражданство получили примерно 39 000 наших соотечественников.

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Издание отмечает, что, по сравнению с другими странами Евросоюза, Польша значительно реже предоставляет гражданство.

"Например, в 2021 году Испания и Германия выдали гражданство 144 000 и 130 000 мигрантов соответственно, тогда как Польша - только 10 000. Эти цифры говорят о низком уровне натурализации. В 2021 году только 1,7% иностранцев с долгосрочным видом на жительство получили гражданство в Польше, тогда как средний показатель ЕС составляет 2,2%", - пишет Schengen.News.

СМИ объяснило, какие условия выдвигают для натурализации в Польше. Это непрерывное проживание в стране не менее трех лет, владение польским языком не ниже уровня B1, стабильный доход, экзамен по языку, который проводится только четыре раза в год.

Как отметило издание, недавно партия PiS (Право и справедливость) предложила ужесточить правила предоставления гражданства иностранцам. В частности, 3-летний непрерывный срок проживания PiS предлагает увеличить до 10 лет, поскольку считает, что нужно эффективно усилить контроль над миграцией.

Украинские беженцы в Европе

Как писал УНИАН, эксперт в сфере миграционной политики Андрей Гайдуцкий считает, что страны Европы заинтересованы в том, чтобы украинские беженцы остались жить у них. Однако это касается только стран, которые являются наиболее зрелыми в вопросе миграционной политики. Это государства, которые 50 лет назад еще дискутировали о том, что "мигранты - это хорошо или плохо", и поняли: без привлечения иммигрантов в стране не будут работать большинство производств. В первую очередь речь идет о скандинавских странах. Но в этом списке нет Венгрии и Польши.

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