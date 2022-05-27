Оператор ГТС Украины вместе с Нафтогазом направили соответствующее обращение к немецкому регулятору.

Украина обратилась к Германии с просьбой остановить "Северный поток-1".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Мы ("Оператор ГТС Украины") вместе с "Нафтогазом" направили обращение в министерство экономики Германии по остановке "Северного потока-1". Этот поток работал на условиях исключения для обеспечения безопасности транспортировки газа в Европу. Но после российского вторжения в Украину оснований, на основе которых работал "Северный поток-1", больше нет. Поэтому для обеспечения безопасности нашей страны через обеспечение безопасности нашей ГТС, мы обратились к Германии с таким требованием", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в марте этого года Оператор ГТС Украины призвал Европу уменьшить поставки газа через "Северный поток-1" для соответствующего перераспределения газовых маршрутов и максимальной загрузки украинской ГТС. Европейские операторы ГТС поддержали позицию Украины и согласились способствовать усилению энергетической безопасности региона.

Ранее сообщалось, что лидера одной из земель Германии уличили в сговоре с россиянами относительно "Северного потока-2".

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