Хренин утверждает, что учения "Запад-2025" не нацелены против "кого-либо".

Власти Беларуси "отодвинули" от границ со странами НАТО учения "Запад-2025", которые республика планирует вместе с РФ провести в сентябре. Об этом заявил министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин.

"Мы приняли решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе их основных маневров вглубь территории Республики Беларусь от западных границ", - сказал министр.

В Министерстве обороны страны утверждают со ссылкой на Хренина, что военные учения "Запад-2025" не нацелены против "кого-то", а перенос их основных маневров вглубь территории Беларуси якобы свидетельствует о готовности к диалогу и снижению напряженности в регионе.

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"По интенсивности и масштабам учения "Запад" всегда были несравнимы с теми мероприятиями оперативной и боевой подготовки, которые проводятся в Европе", - заявил Хренин.

Учения "Запад-2025": что известно

Как сообщал УНИАН, в 2024 году генштабы ВС РФ и Беларуси начали подготовку к проведению масштабных совместных учений "Запад-2025". В частности, министр обороны РБ Виктор Хренин заявил, что в Минске состоялось заседание совместной коллегии министерств обороны двух стран, где обсуждалась подготовка к учениям.

На тот момент Хренин не уточнял, сколько именно военнослужащих задействуют в учениях и где конкретно они состоятся. В то же время западные СМИ писали, что в конце 2021 года около 200 000 солдат приняли участие в таких учениях, которые РФ использовала в качестве прикрытия для подготовки полномасштабного вторжения в Украину.

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