После заявлений о "хороших отношениях" Трамп обвиняет Путина в саботаже мира и угрожает новыми санкциями.

Президент США Дональд Трамп резко сменил тон в сторону Владимира Путина, обвинив российского лидера в саботаже мирных переговоров с Украиной и пригрозив более жесткими санкциями. Этот поворот стал самым острым проявлением разочарования Трампа в отношении Кремля с начала полномасштабной войны в Украине, пишет The Washington Post.

Во вторник президент США заявил, что Путин "играет с огнем" - комментарий появился после очередных массированных атак России на украинские города.

Эти слова прозвучали после заявления Белого дома о возможном усилении санкций против России, хотя конкретные шаги пока отсутствуют. Администрация Трампа, по словам дипломатов, готовит потенциальные пакеты санкций, в частности против энергетического и банковского секторов РФ. В то же время госсекретарь Марко Рубио предупредил: слишком жесткие действия могут усложнить дипломатические каналы с Москвой.

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Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт отметила, что Трамп "оставляет на столе все варианты", но не подтвердила поддержку двухпартийных инициатив в Конгрессе по новым санкциям. Пока Киев до сих пор получает последние транши военной помощи, одобренной еще администрацией Байдена. Дальнейшая поддержка - под вопросом.

Опомнился ли Трамп?

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор заявил, что заявления Трампа "не имели никакого эффекта":

"Путин не воспринимает их всерьез. Что может заставить его изменить курс - это реальные шаги".

Аналитики также отмечают, что нынешние санкции имеют ограниченное влияние. "Все еще есть много способов, которыми доллары США поступают в Россию", - сказал эксперт по санкциям Эдвард Фишман, добавив, что российские нефтегазовые гиганты избегают самых строгих ограничений.

В то же время Трамп, который годами восхвалял "приятного джентльмена по имени Владимир Путин" и преуменьшал роль Москвы в войне, в последние недели начал открыто сомневаться в искренности Кремля. "Возможно, он просто подманивает меня... с ним надо обращаться иначе - через банковские операции или вторичные санкции?", - написал он.

Несмотря на жесткие заявления, аналитики не видят признаков реального пересмотра политики Вашингтона. Трамп избегает прямой поддержки Украины, не одобряет новые поставки оружия и ориентируется на собственную интуицию как единственный источник решений.

Как Путин разозлил Трампа

Годами Трамп хвалил Путина и верил, что сможет договориться с ним о мире в Украине. Но в последние недели риторика изменилась.

Трамп обвинил Путина в эскалации войны и заявил, что тот "играет с огнем". Причина - российский лидер игнорирует его инициативы и продолжает атаки, что Трамп воспринял как личное оскорбление. Хотя пока это только слова - решительных шагов в отношении Кремля со стороны Трампа до сих пор не было.

К тому же, изменение риторики Трампа в отношении России вызвало новую волну дискуссий в Конгрессе США. Сенаторы от обеих партий призывают к принятию законопроекта о санкциях против России, который предусматривает жесткие экономические меры в случае отказа Кремля от переговоров или дальнейшей агрессии.

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