Аналитики считают, что риски новых санкций США против РФ растут.

Цены на нефть выросли в среду, 28 мая, из-за запрета США компании Chevron экспортировать нефть из Венесуэлы и заявлений президента США Дональда Трампа о потенциальных новых санкциях против РФ, но вероятное увеличение добычи ОПЕК+ сдерживало котировки фьючерсов, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 7 центов, до 64,16 доллара за баррель, в то время как американская нефть марки WTI "подскочила" на 9 центов, до 60,98 доллара за баррель.

По информации журналистов, администрация Трампа выдала новое разрешение компании Chevron на работу в Венесуэле, однако запретила экспортировать нефть оттуда, которую используют американские НПЗ. Следует отметить, что США являются крупнейшим потребителем нефти в мире.

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"Потеря венесуэльских баррелей Chevron в США приведет к тому, что нефтеперерабатывающие заводы останутся без сырья и будут больше полагаться на ближневосточную нефть", - написал руководитель отдела сырьевой и углеродной стратегии компании Westpac Роберт Ренни.

Дополнительный толчок ценам на "черное золото" дало заявление президента США Дональда Трампа о том, что он обдумывает введение новых санкций против РФ.

"Это увеличивает риск дальнейших санкций против России, что ставит под угрозу российские энергетические потоки", - заявили сырьевые стратеги ING.

Вместе с тем, инвесторы ожидают, что ОПЕК+ примет решение об очередном увеличении добычи нефти на заседании на этой неделе. Как отмечают источники журналистов, решение о новом увеличении добычи может быть принято 31 мая, по итогам переговоров представителей картеля.

"Цены на нефть незначительно изменились за последние несколько сессий, поскольку отрасль в основном готовится к избыточному предложению во втором полугодии", - отметила старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

Цены на нефть - последние новости

27 мая нефть подешевела в связи с ожиданием третьего подряд существенного увеличения добычи "черного золота" членами ОПЕК+.

В то же время, президент США Дональд Трамп стремится обвалить стоимость нефти до 40-50 долларов за баррель.

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